Matrículas para escolas estaduais do interior do CE começam nesta terça-feira, 6

Matrículas para escolas estaduais do interior do CE começam nesta terça-feira, 6Período de matrícula segue até o dia 16, a depender dos grupos de prioridade, diretamente na secretaria de cada unidade; ano letivo de 2026 terá início em 4 de fevereiro
Matrículas para o ano letivo de 2026 nas escolas da rede pública estadual do Interior do Ceará iniciam nesta terça-feira, 6, conforme divulgação da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc).
Período segue até o dia 16, com prazos organizados conforme diferentes grupos de prioridade. O procedimento será realizado de forma presencial, diretamente na secretaria de cada unidade, pelo próprio estudante, caso seja maior de 18 anos, ou por seu responsável legal, quando menor de idade.
O ano letivo de 2026 terá início em 4 de fevereiro.
Veja a seguir cronograma completo para matrículas nas escolas da rede pública estadual do Interior do Ceará
Segundo a Seduc, matrícula dos grupos prioritários ocorre nos dias 6 e 7 de janeiro para evitar qualquer tipo de discriminação ou exclusão, garantindo acesso à educação.
Entre os grupos contemplados estão pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), estudantes da Educação Especial — incluindo pessoas com deficiência (PCDs), Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) e Altas Habilidades/Superdotação —, dependentes de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, além de jovens em condições de vulnerabilidade social.
Em seguida, nos dias 8 a 14 deste mês, será a vez dos discentes advindos das redes municipais de ensino ao ingressar na rede estadual, especialmente na entrada do Ensino Médio.
Por fim, ocorrerá a matrícula dos estudantes novatos, entre 15 e 16 de janeiro.
De acordo com a Secretaria, alunos novatos são aqueles vindos de escolas particulares, ou de outros estados, ou que abandonaram a escola e desejam retomar os estudos.
A Seduc disponibilizou uma cartilha com mais informações sobre todas as etapas, prazos e procedimentos necessários para orientar alunos e responsáveis acerca do processo.
Quais os documentos necessários para a matrícula?
- Requerimento de matrícula;
- Cópia da certidão de nascimento;
- Transferência ou declaração de escolaridade (quando for o caso);
- Histórico escolar;
- Duas fotos 3x4 do estudante;
- Cópia do comprovante de endereço;
- Cópia do cartão de vacinação (até 18 anos);
- Cópia do RG ou da Carteira de Identidade Nacional (CIN) do estudante;
- Cópia do CPF;
- Cópia do NIS (para famílias do CadÚnico);
- Laudo, relatório ou atestado médico no caso de alergias, doenças, transtornos ou deficiências do estudante;
- Ficha de informações de saúde do estudante.
A falta de documentos não impede a matrícula. De acordo com o Órgão, documentação ausente pode ser entregue em até 60 dias após o início das aulas, exceto o cartão de vacinação, que deve ser apresentado em até 30 dias úteis.