Matrículas para escolas estaduais do interior do CE começam nesta terça-feira, 6

Período de matrícula segue até o dia 16, a depender dos grupos de prioridade, diretamente na secretaria de cada unidade; ano letivo de 2026 terá início em 4 de fevereiro
Matrículas para o ano letivo de 2026 nas escolas da rede pública estadual do Interior do Ceará iniciam nesta terça-feira, 6, conforme divulgação da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc).

Procon Fortaleza fiscaliza listas de material escolar consideradas abusivas; VEJA

Período segue até o dia 16, com prazos organizados conforme diferentes grupos de prioridade. O procedimento será realizado de forma presencial, diretamente na secretaria de cada unidade, pelo próprio estudante, caso seja maior de 18 anos, ou por seu responsável legal, quando menor de idade.

O ano letivo de 2026 terá início em 4 de fevereiro.

Veja a seguir cronograma completo para matrículas nas escolas da rede pública estadual do Interior do Ceará

Segundo a Seduc, matrícula dos grupos prioritários ocorre nos dias 6 e 7 de janeiro para evitar qualquer tipo de discriminação ou exclusão, garantindo acesso à educação.

Entre os grupos contemplados estão pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), estudantes da Educação Especial — incluindo pessoas com deficiência (PCDs), Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) e Altas Habilidades/Superdotação —, dependentes de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, além de jovens em condições de vulnerabilidade social. 

Em seguida, nos dias 8 a 14 deste mês, será a vez dos discentes advindos das redes municipais de ensino ao ingressar na rede estadual, especialmente na entrada do Ensino Médio.

Por fim, ocorrerá a matrícula dos estudantes novatos, entre 15 e 16 de janeiro.

De acordo com a Secretaria, alunos novatos são aqueles vindos de escolas particulares, ou de outros estados, ou que abandonaram a escola e desejam retomar os estudos.

A Seduc disponibilizou uma cartilha com mais informações sobre todas as etapas, prazos e procedimentos necessários para orientar alunos e responsáveis acerca do processo.

Quais os documentos necessários para a matrícula?

  • Requerimento de matrícula;
  • Cópia da certidão de nascimento;
  • Transferência ou declaração de escolaridade (quando for o caso);
  • Histórico escolar;
  • Duas fotos 3x4 do estudante;
  • Cópia do comprovante de endereço;
  • Cópia do cartão de vacinação (até 18 anos);
  • Cópia do RG ou da Carteira de Identidade Nacional (CIN) do estudante;
  • Cópia do CPF;
  • Cópia do NIS (para famílias do CadÚnico);
  • Laudo, relatório ou atestado médico no caso de alergias, doenças, transtornos ou deficiências do estudante;
  • Ficha de informações de saúde do estudante.

A falta de documentos não impede a matrícula. De acordo com o Órgão, documentação ausente pode ser entregue em até 60 dias após o início das aulas, exceto o cartão de vacinação, que deve ser apresentado em até 30 dias úteis.

