Matrículas para escolas estaduais do interior do CE começam nesta terça-feira, 6

Foto de apoio ilustrativo: matrículas para o ano letivo de 2026 nas escolas da rede pública estadual do Interior do Ceará iniciam nesta terça-feira, 6 / Crédito: Samuel Setubal

Entre os grupos contemplados estão pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), estudantes da Educação Especial — incluindo pessoas com deficiência (PCDs), Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) e Altas Habilidades/Superdotação —, dependentes de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, além de jovens em condições de vulnerabilidade social. Em seguida, nos dias 8 a 14 deste mês, será a vez dos discentes advindos das redes municipais de ensino ao ingressar na rede estadual, especialmente na entrada do Ensino Médio. Por fim, ocorrerá a matrícula dos estudantes novatos, entre 15 e 16 de janeiro.