Matrículas para escolas de Fortaleza começam na segunda-feira, 15

Matrículas para escolas estaduais de Fortaleza começam nesta segunda-feira, 15Seduc amplia uso de tecnologia e oferece suporte presencial para facilitar matrícula na rede estadual de Fortaleza
A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) inicia na próxima segunda-feira, 15, o período de matrículas para o ano letivo de 2026 nas escolas públicas estaduais de Fortaleza, abrangendo tanto o ensino em tempo parcial quanto integral. O início das aulas está previsto para o dia 4 de fevereiro.
Pais, mães, responsáveis e estudantes devem ficar atentos aos prazos e procedimentos.
Matrícula digital e etapas do processo
Como novidade para este ano, a Seduc disponibiliza o aplicativo “Matrícula Online SEDUC-CE”, disponível para dispositivos Android e iOS. A ferramenta facilita o cadastro dos estudantes por meio da transformação digital. Além do aplicativo, o sistema pode ser acessado pelo computador.
Para garantir o acesso de todos, as unidades escolares oferecerão computadores e suporte para quem precisar de ajuda no processo.
O calendário de matrículas será dividido em três etapas: confirmação para estudantes veteranos, remanejamento interno e externo, e matrícula de novatos — alunos que ingressam pela primeira vez na rede estadual ou retornam aos estudos. Em Fortaleza, todas as etapas serão feitas exclusivamente pela internet, via aplicativo ou site oficial.
A renovação para alunos veteranos é automática e deve ser acompanhada pelo estudante ou responsável, entre os dias 15 e 31 de dezembro.
Grupos prioritários
Grupos prioritários, como pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), estudantes da Educação Especial, dependentes de mulheres vítimas de violência e jovens em vulnerabilidade social, terão matrícula antecipada entre 15 de dezembro e 14 de janeiro. A divulgação da efetivação ocorre em 15 de janeiro.
As inscrições para as Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP) vão de 9 a 17 de dezembro. Já para novatos e estudantes oriundos da rede municipal, o período vai de 15 de dezembro a 21 de janeiro.
Para orientar as famílias, a Seduc preparou uma cartilha com todas as informações sobre o processo.
A matrícula pode ser feita pelo estudante maior de 18 anos ou pelo responsável legal, para menores de idade.