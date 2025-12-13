Matrículas para escolas de Fortaleza começam na segunda-feira, 15

Matrículas para escolas estaduais de Fortaleza começam nesta segunda com plataforma digital / Crédito: FERNANDA BARROS

A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) inicia na próxima segunda-feira, 15, o período de matrículas para o ano letivo de 2026 nas escolas públicas estaduais de Fortaleza, abrangendo tanto o ensino em tempo parcial quanto integral. O início das aulas está previsto para o dia 4 de fevereiro. Pais, mães, responsáveis e estudantes devem ficar atentos aos prazos e procedimentos.



A renovação para alunos veteranos é automática e deve ser acompanhada pelo estudante ou responsável, entre os dias 15 e 31 de dezembro. Grupos prioritários Grupos prioritários, como pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), estudantes da Educação Especial, dependentes de mulheres vítimas de violência e jovens em vulnerabilidade social, terão matrícula antecipada entre 15 de dezembro e 14 de janeiro. A divulgação da efetivação ocorre em 15 de janeiro.

As inscrições para as Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP) vão de 9 a 17 de dezembro. Já para novatos e estudantes oriundos da rede municipal, o período vai de 15 de dezembro a 21 de janeiro.

