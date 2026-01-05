2026 começa com nascimentos na rede pública de saúde do Ceará

2026 começa com nascimentos na rede pública de saúde do CearáHospitais estaduais registram os primeiros partos do ano, marcados por emoção, acolhimento e cuidado às mães e bebês
Os primeiros dias de 2026 no Ceará foram marcados pela celebração da vida com o nascimento dos primeiros bebês nos hospitais da rede estadual administrados pela Secretaria da Saúde (Sesa).
O primeiro bebê a chegar ao mundo foi Maria Heloísa, que nasceu às 00h40min do dia 1º de janeiro, no Hospital Universitário do Ceará (HUC), em Fortaleza.
“Entrei na sala de parto ao som dos fogos e fomos desejando um feliz ano novo a 2026 e à vida da minha filha”, relata Jenniffer Keury Araújo dos Santos, mãe de Heloísa.
Moradora de Canindé, Jenniffer deu entrada na unidade no dia 31 de dezembro após apresentar um pico de pressão alta. Devido à sua condição clínica, precisou ser submetida a cesariana de emergência. A bebê nasceu pesando 1,345 quilo e medindo 39 centímetros. Heloísa segue sendo acompanhada na unidade para recuperação nutricional.
Também nas primeiras horas do ano, outros bebês vieram ao mundo na rede pública estadual. Só a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, registrou o nascimento de sete crianças ao longo do dia 1º.
O primeiro deles foi de Paulo Gabriel, às 1h23min, por meio parto vaginal. A mãe, Maria Gilvania Costa de Sousa, 26, é natural de Irauçuba, município localizado a cerca de 80 quilômetros de Sobral. Ela iniciou o trabalho de parto em sua cidade de origem, mas foi encaminhada à Santa Casa após não haver progressão da dilatação
Ainda em Sobral, mas dessa vez no Hospital Regional Norte (HRN), foi registrada às 2h10min a chegada de Aghata Sofia por meio de parto normal. Filha de Flaviana do Nascimento Medeiros, moradora do município de Independência, a bebê nasceu com 1.982 gramas.
Já às 6 horas no Hospital Regional do Cariri (HRC), em Quixadá, nasceu Pedro Leonardo medindo 46 centímetros. A mãe, Jackeline Severo, precisou realizar uma cesária de emergência após ser transferida do município de Madalena, por conta de complicações com o feto. O recém-nascido, pesou 3.342 gramas e já no dia 03 de janeiro recebeu alta.
Na Capital, às 6h45min, o choro forte de José Santiago anunciou a sua chegada ao mundo, no Hospital Geral de Fortaleza (HGF). Filho de Antonia Viviane Queiroz Pinho e João Paulo da Silva Horlando, José nasceu, com 4.670 gramas e 57 centímetros. Sua família reside no município de Baturité, a cerca de 105 KM de Fortaleza.