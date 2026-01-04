Ceará: PRF registra 5 acidentes e 600 infrações no Ano Novo

Balanço parcial da PRF registra cinco acidentes entre 30 de dezembro e 1º de janeiro. Na foto, movimentação de veículos na CE 040 no retorno do feriado / Crédito: FCO FONTENELE/O POVO

Um balanço parcial da Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou cinco acidentes durante a Operação Rodovida-Ano Novo no Ceará, dois deles considerados graves, entre 30 de dezembro e 1º de janeiro. A ação segue até o fim do domingo, 4, e os dados oficiais serão divulgados no dia seguinte. Das 635 infrações de trânsito registradas no levantamento parcial de Ano Novo, 349 são por excesso de velocidade. Até o momento, a listagem é seguida por ultrapassagens proibidas, condutores inabilitados, não-uso do cinto, recusa ao teste de alcoolemia e veículos não licenciados.

Um dos acidentes graves ocorreu na manhã da quinta-feira, 1º, na BR-226, em Pedra Branca, a 237,04 km de Fortaleza. A colisão entre duas motocicletas culminou na morte de dois homens, com 33 e 24 anos, respectivamente. Na ocasião, a rodovia foi parcialmente interditada, além de receber sinalização pela PRF. O atendimento da ocorrência se estendeu até por volta das 14 horas. Os dados iniciais também apontaram o registro de seis feridos (leves e graves) e um acidente com morte, que resultou em dois óbitos. De acordo com o informe da PRF, os números estão indicando redução se comparado à Operação Ano Novo do ano anterior, quando foram atendidos 28 acidentes. A nota ressaltou ainda que o “período de retorno do feriadão” tende a ser mais crítico.

Apesar de ainda serem dados parciais, os acidentes atendidos até o momento já podem representar um número reduzido em comparação à Operação Natal 2025, entre os dias 23 e 28 de dezembro, com 20 acidentes e 1.916 infrações de trânsito no Ceará. O planejamento operacional focou no enfrentamento às condutas que mais contribuem para a ocorrência de acidentes graves. O excesso de velocidade, a infração mais flagrada durante a Operação Natal (902 registros), está entre os pontos de atenção. Entre as autuações relacionadas à ingestão de álcool em território cearense, de janeiro a 30 de dezembro de 2025, foram contabilizadas mais de 500, considerando tanto a recusa ao teste quanto os resultados positivos. Já os casos de ultrapassagem somaram mais de 5.500 registros no mesmo período.