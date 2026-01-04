Moradores fecham a BR-304 em protesto após morte de adolescente

Após morte de jovem por atropelamento, moradores travam a BR-304 cobrando segurança / Crédito: Douglas Lemos

Moradores da comunidade de Córrego do Retiro, em Aracati, no Ceará, interditaram o quilômetro 62 da BR-304, na manhã deste domingo, 4, exigindo melhorias de segurança no trânsito. A manifestação foi motivada pela morte da adolescente Anelize Laureano Santos, de 14 anos, atropelada por uma carreta na última sexta-feira, 2, dia do seu aniversário. O motorista fugiu do local sem prestar socorro e ainda não foi identificado.

Por volta das 11h54min a PRF recebeu o primeiro comunicado sobre a manifestação e mediatamente iniciou as negociações com os manifestantes. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) foi acionado para apoio e diante da demanda do ato pela presença de representantes do órgão no local. "Com o avanço das negociações, os manifestantes aceitaram realizar a liberação pacífica do trecho. No momento, ainda há presença de detritos e restos de materiais incendiados sobre a pista, que já estão sendo removidos pelas equipes do Corpo de Bombeiros", informou a PRF. Por volta das 17h45min, o trânsito foi liberado. Devido à quantidade de veículos represados, ainda houve lentidão, mas a pista estava totalmente aberta aos veículos.

Histórico de acidentes na BR 304 A urgência das reivindicações foi reforçada por um novo acidente ocorrido na manhã de hoje, o dia da manifestação. Por volta das 10 horas, a PRF foi acionada para atender a uma queda de motocicleta no quilômetro 66 da BR-304. O condutor sofreu lesões graves; a passageira teve ferimentos leves. Ambos foram socorridos e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Aracati.