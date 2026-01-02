O que abre em 2/1? Veja horários de funcionamento

O comércio em shoppings centers abre normalmente, nesta sexta-feira, 2 / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

Habitualmente, 2 de janeiro tem funcionamento regular para serviços públicos e privados, sendo o primeiro dia útil do ano. No entanto, como em 2026 a data é próxima a um fim de semana, diversos estabelecimentos operam com dias e horários diferenciados de atendimento. Veja abaixo o que abre e o que fecha nesta sexta-feira, 2:

Órgãos públicos Municipais A Prefeitura de Fortaleza decretou ponto facultativo para esta sexta-feira. Portanto, a maioria dos serviços públicos municipais não funcionará, exceto os listados abaixo. Saúde Para vacinação, o único ponto de atendimento em Fortaleza até o dia 4/1 será o posto de saúde Mattos Dourado (rua Des. Floriano Benevides Magalhães, 391 - Edson Queiroz). Atendimentos médicos de urgência e emergência operam normalmente, conforme as divisões abaixo. Atendimento adulto geral: Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs); Cirurgia e traumatologia: Frotinha Antônio Bezerra, Frotinha Parangaba e Frotinha Messejana;

Frotinha Antônio Bezerra, Frotinha Parangaba e Frotinha Messejana; Casos de alta complexidade: Instituto Dr. José Frota (IJF);

Instituto Dr. José Frota (IJF); Urgência e emergência obstétrica e ginecológica: Gonzaguinhas do José Walter, da Barra e de Messejana e Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann (Hospital da Mulher);

Gonzaguinhas do José Walter, da Barra e de Messejana e Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann (Hospital da Mulher); Pediatria: Hospital da Criança de Fortaleza (HCF). Transporte As linhas de ônibus operam normalmente em Fortaleza no dia 2/1. Terminais de passageiros também estão com funcionamento regular. Assistência social Os Centros de Referência da Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especializados da Assistência Social (Creas), Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centros Pop) e o Centro de Convivência para pessoas em situação de rua não funcionarão. Os postos Higiene Cidadã nas avenidas Dom Manoel e João Pessoa, assim como as pousadas sociais da avenida Dom Manoel e Avenida do Imperador abrem normalmente.