O que abre em 2/1? Veja horários de funcionamento no 1º dia útil do anoÓrgãos públicos e serviços privados têm atendimento especial com possível feriadão no começo de janeiro; veja o que abre e fecha nesta sexta-feira, 2/1
Habitualmente, 2 de janeiro tem funcionamento regular para serviços públicos e privados, sendo o primeiro dia útil do ano. No entanto, como em 2026 a data é próxima a um fim de semana, diversos estabelecimentos operam com dias e horários diferenciados de atendimento.
Veja abaixo o que abre e o que fecha nesta sexta-feira, 2:
Órgãos públicos
Municipais
A Prefeitura de Fortaleza decretou ponto facultativo para esta sexta-feira. Portanto, a maioria dos serviços públicos municipais não funcionará, exceto os listados abaixo.
Saúde
Para vacinação, o único ponto de atendimento em Fortaleza até o dia 4/1 será o posto de saúde Mattos Dourado (rua Des. Floriano Benevides Magalhães, 391 - Edson Queiroz). Atendimentos médicos de urgência e emergência operam normalmente, conforme as divisões abaixo.
- Atendimento adulto geral: Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);
- Cirurgia e traumatologia: Frotinha Antônio Bezerra, Frotinha Parangaba e Frotinha Messejana;
- Casos de alta complexidade: Instituto Dr. José Frota (IJF);
- Urgência e emergência obstétrica e ginecológica: Gonzaguinhas do José Walter, da Barra e de Messejana e Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann (Hospital da Mulher);
- Pediatria: Hospital da Criança de Fortaleza (HCF).
Transporte
As linhas de ônibus operam normalmente em Fortaleza no dia 2/1. Terminais de passageiros também estão com funcionamento regular.
Assistência social
Os Centros de Referência da Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especializados da Assistência Social (Creas), Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centros Pop) e o Centro de Convivência para pessoas em situação de rua não funcionarão. Os postos Higiene Cidadã nas avenidas Dom Manoel e João Pessoa, assim como as pousadas sociais da avenida Dom Manoel e Avenida do Imperador abrem normalmente.
Mercados públicos municipais
- Carlito Pamplona: 7 às 13 horas;
- Vila do Mar: 8 às 22 horas;
- Feirinha da Beira Mar: 17 às 22 horas;
- Joaquim Távora: 7 às 14 horas;
- Montese: 5 às 14 horas;
- Cidade dos Funcionários: 7 às 17 horas;
- Messejana: 7 às 17 horas;
- José Walter: 6 às 14 horas;
- Bela Vista: 5 às 17 horas;
- Mercado Central: 8 às 18 horas;
- Mercado São Sebastião: 5 às 15 horas;
- Centro Municipal de Pequenos Negócios (Beco da Poeira): 8 às 17 horas;
- Mercado da Parangaba: fechado.
Proteção Animal
- Clínica Jacó: aberta para urgência e emergência, das 8h às 15h, com triagem até 13h;
- VetMóvel: fechado.
Estaduais
O Governo do Estado também decretou ponto facultativo em 2 de janeiro. Por isso, na maioria dos casos, apenas serviços essenciais terão funcionamento nesta sexta-feira.
Há, no entanto, algumas exceções. Uma delas é o transporte metroviário, com Metrofor e VLT operando no horário habitual.
O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), por sua vez, funcionará com horários diferenciados. Confira abaixo:
Fortaleza
- Sede (avenida José Bastos): 7 às 15 horas;
- Praça das Flores: 7 às 13 horas.
Interior
- Quixadá: 7 às 12 horas
- Juazeiro do Norte: 7 às 13 horas
- Iguatu: 7 às 12 horas
- Crato: 7 às 13 horas
- Sobral: 7 às 13 horas
Leia mais
Comércio
Lojas de rua
O comércio de rua tem permissão de funcionamento normal nesta sexta-feira, segundo a Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Comerciários, sendo vedada a abertura no dia 1º de janeiro. Os lojistas podem, no entanto, optar individualmente por manter os estabelecimentos fechados.
Shoppings centers
De forma similar, o comércio em shoppings centers pode abrir normalmente. Lojas, cinemas, quiosques e praças de alimentação devem ter funcionamento regular em todos os estabelecimentos do tipo no Ceará. O Centro Fashion também abre em horário normal, funcionando das 9 às 19 horas.
Alguns postos de atendimento de serviços municipais ou estaduais, como Cagece e Detran, estão localizados dentro de shoppings centers. Estes postos observam as mesmas regras que se aplicam aos servidores públicos e, portanto, permanecerão fechados ao longo do dia.
Supermercados
O funcionamento de supermercados nesta sexta-feira ocorre normalmente. Os horários de atendimento variam de acordo com cada estabelecimento.
Serviços
Bancos
Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o funcionamento de bancos em 2 de janeiro ocorre normalmente em todo o País, com atendimento ao público das 10 às 16 horas. A exceção é para cidades em que a data é considerada feriado municipal.
Cagece
Por ser uma empresa estatal, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) opera apenas em regime de plantão até o domingo, 4. Deste modo, agências de atendimento estão fechadas, mas é possível usar os canais digitais e o atendimento telefônico para solicitar assistência em casos emergenciais.
Enel
A concessionária de energia elétrica Enel tem operação normal nesta sexta-feira. As agências de atendimento da empresa estão abertas no horário habitual de cada unidade.