Fortaleza e interior têm 60 trechos de praia próprios para banho no feriadãoNa Capital, 25 trechos estão próprios para banho, como as praias do Futuro, Titanzinho e Abreulândia; veja onde está impróprio
Para quem está pensando em aproveitar o feriadão de Réveillon com o pé na areia, a dica de saúde é conferir quais trechos do litoral cearense estão com condições favoráveis para o banho de mar.
Segundo a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), ao todo, 60 trechos estão próprios, conforme o último boletim de balneabilidade de 2025, que tem validade até o dia 4 de janeiro de 2026.
Na Capital, 25 trechos estão próprios para banho. A maior concentração de pontos favoráveis está no Setor Leste, que compreende as praias do Futuro, Titanzinho e Abreulândia, onde todos os 13 trechos monitorados apresentam condições adequadas.
No Setor Centro, que abrange as praias do Mucuripe, Meireles e Iracema, sete trechos estão liberados. Já no Setor Oeste, que engloba as praias da Leste, Colônia, Pirambu e Barra do Ceará, cinco trechos apresentam condições favoráveis.
Estão impróprios os trechos na praia do Mucuripe (na altura da rua Interna; ao lado do Mercado dos Peixes e na estátua Iracema do Mucuripe), Leste Oeste (próximo à Igreja de Santa Edwiges), Barra do Ceará - praia do Coqueirinho (próximo ao Projeto 4 varas) e praia das Goiabeiras (altura da rua Coqueiro Verde).
Confira os trechos próprios na Capital
Leste
P. do Futuro – Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema.
P. do Futuro – Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09.
P. do Futuro – Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08.
P. do Futuro – Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.
P. do Futuro – Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues.
P. do Futuro – Na altura da Av. Carlos Jereissati.
P. do Futuro – Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01.
P. do Futuro – Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares.
P. do Futuro – Na altura da Areninha Praia do Futuro I.
P. do Futuro – Na altura da rua Ismael Pordeus.
P. do Titanzinho – Praia do Titanzinho.
P. da Abreulândia – Na altura da rua Teófilo Ramos.
P. da Sabiaguaba – Na altura da rua Sabiaguaba.
Centro
P. do Mucuripe – Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar.
P. do Meireles – Na altura da Av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar.
P. do Meireles – Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.
P. do Meireles – Na altura da Av. Rui Barbosa. No Aterro.
P. de Iracema – Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho.
P. de Iracema – Na altura da Av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica.
P. de Iracema – Praia dos Crush. Na altura do Centro Cultural Belchior
Oeste
P. do Pirambu – Praia da Leste. Na altura da Av. Filomeno Gomes.
P. do Pirambu – Praia da Formosa. Na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda.
P. da Colônia – Praia do “L”. Na altura da rua Dr. Theberge.
P. Barra do Ceará – Na altura da rua Bom Jesus.
P. Barra do Ceará – Praia da Barra do Ceará. Na altura da rua Rita das Goiabeiras.
Praias do interior
No litoral Leste do Estado, 17 trechos foram classificados como próprios para banho, com destaque para as praias do Iguape e Canto Verde.
Já no litoral Oeste, 18 trechos apresentam condições adequadas para o banho, incluindo as praias de Pecém, Paracuru e Icaraí de Amontada.