Fortaleza e interior têm 60 trechos de praia próprios para banho

A Praia do Futuro (foto) está própria para banho, segundo a Semace. (foto: Fabio Lima/OPOVO). / Crédito: FÁBIO LIMA

Para quem está pensando em aproveitar o feriadão de Réveillon com o pé na areia, a dica de saúde é conferir quais trechos do litoral cearense estão com condições favoráveis para o banho de mar. Segundo a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), ao todo, 60 trechos estão próprios, conforme o último boletim de balneabilidade de 2025, que tem validade até o dia 4 de janeiro de 2026.

Confira os trechos próprios na Capital Leste

P. do Futuro – Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema.

P. do Futuro – Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09.

P. do Futuro – Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08.

P. do Futuro – Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.

P. do Futuro – Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues.

P. do Futuro – Na altura da Av. Carlos Jereissati.

P. do Futuro – Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01.

P. do Futuro – Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares.

P. do Futuro – Na altura da Areninha Praia do Futuro I.

P. do Futuro – Na altura da rua Ismael Pordeus.

P. do Titanzinho – Praia do Titanzinho.

P. da Abreulândia – Na altura da rua Teófilo Ramos.

P. da Sabiaguaba – Na altura da rua Sabiaguaba. Centro

P. do Mucuripe – Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar.

P. do Meireles – Na altura da Av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar.

P. do Meireles – Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.

P. do Meireles – Na altura da Av. Rui Barbosa. No Aterro.

P. de Iracema – Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho.

P. de Iracema – Na altura da Av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica.

P. de Iracema – Praia dos Crush. Na altura do Centro Cultural Belchior Oeste

P. do Pirambu – Praia da Leste. Na altura da Av. Filomeno Gomes.

P. do Pirambu – Praia da Formosa. Na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda.

P. da Colônia – Praia do “L”. Na altura da rua Dr. Theberge.

P. Barra do Ceará – Na altura da rua Bom Jesus.

P. Barra do Ceará – Praia da Barra do Ceará. Na altura da rua Rita das Goiabeiras.