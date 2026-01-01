Papa Leão XIV cria a Diocese de Baturité e designa dom Pepeu como arcebispo-bispo

Dom Gregório, arcebispo de Fortaleza, fez o anúncio sobre a criação da diocese de Baturité nesta quinta-feira, 1º / Crédito: Flávia Oliveira / O POVO

O papa Leão XIV anunciou nesta quinta-feira, 1º, a criação da Diocese de Baturité, que agora será responsável por 14 municípios que estavam em duas regiões episcopais da Arquidiocese de Fortaleza. Da região episcopal Serra, chamada de Nossa Senhora da Palma, passam a integrar a nova diocese os municípios de Acarape, Redenção, Barreira, Aracoiaba, Baturité, Guaramiranga, Pacoti, Palmácia, Mulungu, Ocara e Aratuba.

LEIA MAIS: Papa Leão XIV nomeia dois bispos auxiliares para Arquidiocese de Fortaleza Da região episcopal Sertão (São Francisco das Chagas), passam a compor a nova Diocese os municípios de Canindé, Caridade e Paramoti. Ao todo, a Diocese de Baturité contará com 21 paróquias e uma área pastoral. “Para nós, enquanto igreja, receber uma notícia vinda do Vaticano, especialmente assinada pelo papa Leão XIV, no primeiro dia do do ano, significa dizer que esse ano será verdadeiramente especial. Nós teremos no mês de fevereiro a ordenação de um bispo filho de Fortaleza, e também a vinda de um irmão que vai se associar a nós como bispo auxiliar, dom Jameson”, enumerou dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza, em coletiva de imprensa. “Tenho certeza absoluta que, pela sua experiência de vida, dom Pepeu fará um trabalho de evangelização excepcional, como sempre fez, pelos lugares por onde passou”, apontou. “O papa o escolheu pela experiência, bondade e formação teológica.”, ressaltou.