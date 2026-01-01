Fortaleza e RMF apresentam quedas e oscilações de energia na madrugada do Ano-Novo

Fortaleza e RMF apresentam quedas e oscilações de energia na madrugada do Ano-NovoConforme a Enel, o motivo seria "aumento expressivo do consumo de energia, que ocasiona sobrecarga na rede elétrica"
Diferentes bairros de Fortaleza e da Região Metropolitana registraram quedas e oscilações de energia entre a noite de quarta-feira, 31, e a madrugada desta quinta-feira, 1º de janeiro.
Conforme O POVO apurou, áreas como Conjunto Ceará, Jurema (Caucaia), Granja Lisboa, Praia do Futuro, Porto das Dunas (Aquiraz) e Genibaú tiveram registros de instabilidades, além do bairro José Bonifácio, que apresenta oscilações na energia desde segunda-feira, 29 de dezembro.
Segundo a Enel Distribuição Ceará, os acontecimentos são resultados de um “aumento expressivo do consumo de energia, que ocasiona sobrecarga na rede elétrica”. As falhas continuam sob observação da empresa.
Veja a lista das áreas afetadas pelas oscilações de energia em Fortaleza
- Conjunto Ceará
- Jurema
- Granja Lisboa - Caucaia
- Praia do Futuro
- Porto das Dunas - Aquiraz
- Genibaú
- José Bonifácio
A lista completa dos bairros afetados pelas falhas ainda não foi fechada pela Enel até a publicação desta matéria.
Oscilações de energia em Fortaleza: confira a nota oficial da Enel
A Enel Distribuição Ceará informa que, entre a noite de quarta-feira (31) e a madrugada desta quinta-feira (1º), foram registradas ocorrências pontuais no sistema elétrico que impactaram o fornecimento de energia para alguns clientes de bairros de Fortaleza e da Região Metropolitana. Após a identificação das ocorrências, a companhia acionou equipes e realizou manobras operacionais na rede elétrica, normalizando o fornecimento aos clientes. Equipes especializadas seguem realizando análises para identificar as causas das ocorrências. As análises preliminares apontam o aumento expressivo do consumo de energia, que ocasiona sobrecarga na rede elétrica.