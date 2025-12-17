"Nem da Gerusa", membro do CV no Ceará, foge de prisão na Bolívia

"Nem da Gerusa", um dos criminosos mais procurados do Ceará, foge de prisão na BolíviaCriminoso integra a lista dos mais procurados do Ceará e foi preso há um mês pela Draco, na Bolívia, onde estava detido. Ele é era responsável pela operação financeira e logística do CV
Jangledson de Oliveira, conhecido como “Nem da Gerusa”, fugiu na madrugada desta quarta-feira, 17, de uma prisão na Bolívia. A fuga aconteceu após um mês da captura do criminoso pela Polícia Civil do Ceará em território boliviano.
A informação foi confirmada ao O POVO por meio de fonte da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).
O criminoso é um dos mais procurados do Ceará e, antes da fuga, foi preso na cidade de Guayaramerín, na Bolívia, uma localização estratégica que faz fronteira direta com o município de Guajará-Mirim, no estado de Rondônia.
Após a prisão dele, uma tratativa para recambiamento do suspeito ao Ceará estava sendo realizada entre as autoridades bolivianas e brasileiras, mas não havia sido concretizada. O suspeito é integrante do Comando Vermelho (CV) e atuava, recentemente, como operador financeiro.
A fuga do criminoso foi publicada no portal boliviano Unitel. Além de Jangledson, outro detento, também brasileiro, identificado como Óscar Junior Terra Días de Floriano, teria fugido da prisão boliviana. Na fuga, os detentos usaram uma escada para escalar os muros da prisão.
O POVO procurou a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) para saber mais informações sobre a fuga do suspeito e por qual motivo ele não foi recambiado ao Ceará. A matéria será atualizada quando o órgão responder.
