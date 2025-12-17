"Nem da Gerusa", membro do CV no Ceará, foge de prisão na Bolívia

"Nem da Gerusa" foi preso pela Polícia Civil do Ceará nessa quinta-feira, 13, na Bolívia / Crédito: Divulgação/PC-CE

Jangledson de Oliveira, conhecido como “Nem da Gerusa”, fugiu na madrugada desta quarta-feira, 17, de uma prisão na Bolívia. A fuga aconteceu após um mês da captura do criminoso pela Polícia Civil do Ceará em território boliviano. A informação foi confirmada ao O POVO por meio de fonte da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).