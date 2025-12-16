Foragido por homicídio no interior do Ceará é capturado escondido em Aquiraz

Homem estava foragido da Justiça há três anos, após cometer o crime em Limoeiro do Norte

Segundo as investigações, o acusado, que não teve a identidade informada , é apontado como autor de um assassinato na registrado na zona rural de Limoeiro do Norte há três anos. Após o crime, ele deixou a região do Vale do Jaguaribe e buscou refúgio na Região Metropolitana de Fortaleza.

Um homem condenado por homicídio que estava foragido da Justiça desde 2021 foi preso nesta terça-feira, 16. O acusado foi localizado e preso na Vila Pagã, em Aquiraz , Região Metropolitana de Fortaleza, durante uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/CE).

O cumprimento do mandado de prisão foi possível após troca de informações de inteligência entre as forças de segurança. A operação foi liderada pela FICCO e contou com apoio tático de equipes especializadas da Polícia Militar (PMCE) e da Polícia Civil (PC-CE).

O preso foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e agora ficará à disposição da Vara Única de Limoeiro do Norte para o cumprimento da pena.

União entre forças federais e estaduais

A operação desta terça-feira é resultado da união de forças federais e estaduais. A FICCO é uma força-tarefa que integra a Polícia Federal, a Secretaria de Segurança Pública (SSPDS), as Polícias Civil e Militar, além da Perícia Forense e do sistema penitenciário (SAP e Senappen), focada especificamente no combate a facções criminosas e crimes violentos no Ceará.



Identificação de suspeitos presos

Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças da segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).