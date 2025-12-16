Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Foragido por homicídio no interior do Ceará é capturado escondido em Aquiraz

Foragido por homicídio no interior do Ceará é capturado escondido em Aquiraz

Homem estava foragido da Justiça há três anos, após cometer o crime em Limoeiro do Norte
Atualizado às Autor Jéssika Sisnando
Autor
Jéssika Sisnando Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um homem condenado por homicídio que estava foragido da Justiça desde 2021 foi preso nesta terça-feira, 16. O acusado foi localizado e preso na Vila Pagã, em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza, durante uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/CE).

Segundo as investigações, o acusado, que não teve a identidade informada, é apontado como autor de um assassinato na registrado na zona rural de Limoeiro do Norte há três anos. Após o crime, ele deixou a região do Vale do Jaguaribe e buscou refúgio na Região Metropolitana de Fortaleza.

O cumprimento do mandado de prisão foi possível após troca de informações de inteligência entre as forças de segurança. A operação foi liderada pela FICCO e contou com apoio tático de equipes especializadas da Polícia Militar (PMCE) e da Polícia Civil (PC-CE).

O preso foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e agora ficará à disposição da Vara Única de Limoeiro do Norte para o cumprimento da pena.

União entre forças federais e estaduais 

A operação desta terça-feira é resultado da união de forças federais e estaduais. A FICCO é uma força-tarefa que integra a Polícia Federal, a Secretaria de Segurança Pública (SSPDS), as Polícias Civil e Militar, além da Perícia Forense e do sistema penitenciário (SAP e Senappen), focada especificamente no combate a facções criminosas e crimes violentos no Ceará.

Identificação de suspeitos presos 

Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças da segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019). 

Leia mais

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar