Chefe do CV: Skidum é impronunciado por falta de provas em acusação de homicídio contra policial

Skidum está foragido e é considerado um dos criminosos mais procurados do estado do Ceará / Crédito: reprodução/SSPDS

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) decidiu pela impronúncia de Carlos Mateus da Silva Alencar , o 'Skidum', apontado como chefe de facção criminosa Comando Vermelho (CV) no Ceará. Mateus era réu em um processo que apurava crimes de homicídio qualificado, organização criminosa e favorecimento pessoal e é considerado o criminoso mais procurados do Estado. O processo era referente a morte do policial militar Bruno Lopes Marques, que foi executado em um bar no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza.

Conforme o documento obtido pelo O POVO, a decisão foi tomada por unanimidade pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal nesta terça-feira, 11. Na prática, 'Skidum' e outros cinco réus não serão levados a júri popular por este caso específico. O acórdão relatado pelo juiz Cid Peixoto do Amaral Neto, reverteu uma decisão anterior da 5ª Vara do Júri de Fortaleza, que havia aceito a acusação contra os réus. O motivo central da decisão foi a "ausência de indícios mínimos de autoria". O advogado Roberto Castelo, responsável pela defesa de Mateus, afirmou que a decisão está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que repudia a utilização de presunções e depoimentos de "ouvi dizer" para fundamentar decisão de pronúncia. "Esta vitória judicial reforça o compromisso da defesa com a estrita observância do estado democrático de direito e com a garantia constitucional da presunção de inocência. Ficou demonstrado que, efetivamente, não havia provas suficientes para a pronúncia e, consequentemente, para uma eventual condenação", informou o advogado.

O Tribunal também considerou insuficientes as provas para o crime de organização criminosa, mencionando que "a simples existência de fotos nos celulares de alguns dos réus fazendo gesto referente ao número 2 não é suficiente" para comprovar o delito. Quem é 'Skidum', o 'Fiel' do Comando Vermelho no Pirambu O nome de Carlos Mateus da Silva Alencar, 28 anos, pode não ser imediatamente reconhecido, mas o apelido, 'Skidum' é sinônimo de alerta máximo para as forças de segurança do Ceará. Também conhecido como "Fiel", ele é apontado por investigações da Polícia Civil como uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) no estado. Atualmente, 'Skidum' é considerado foragido da Justiça e figura no programa de recompensa da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE), com mandados de prisão em aberto.