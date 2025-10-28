Mulher é morta a facadas após recusar relação sexual em Jaguaruana; suspeito foi preso

Vítima foi esfaqueada pelo suspeito em uma via pública na madrugada desta terça-feira, 28 / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Uma mulher de 32 anos foi morta a facadas na madrugada desta terça-feira, 28, no município de Jaguaruana, a 185,99 quilômetros de Fortaleza. O crime ocorreu após a vítima recusar ter relação sexual com o suspeito, de 46 anos, que foi preso ainda nesta terça pelo crime de feminicídio.

Leia Mais | Ceará tem pelo menos dois feminicídios por mês até maio de 2025; números ainda são subnotificados Imagens de uma câmera de segurança flagraram o crime. Nas imagens, a vítima e o suspeito caminhavam um ao lado do outro em uma rua. Em seguida, o acusado saca uma faca e golpeia a vítima em via pública. Ela morreu no local. O POVO opta por não divulgar o vídeo. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) por meio do 3º Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (3º BPRaio), receberam a denúncia do crime por meio de vídeo e informações populares. Diante das informações, os agentes localizaram o suspeito do crime, que trabalhava em uma obra na localidade de Curralinho da Barra. No local, o homem confessou o crime.