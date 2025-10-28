Mulher é morta a facadas após recusar relação sexual em Jaguaruana; suspeito foi preso

Mulher é morta a facadas após recusar relação sexual em Jaguaruana; suspeito foi presoImagens de segurança registraram o crime de feminicídio na madrugada desta terça-feira, 28. Acusado confessou o crime após ser capturado pela Polícia Militar
Uma mulher de 32 anos foi morta a facadas na madrugada desta terça-feira, 28, no município de Jaguaruana, a 185,99 quilômetros de Fortaleza.
O crime ocorreu após a vítima recusar ter relação sexual com o suspeito, de 46 anos, que foi preso ainda nesta terça pelo crime de feminicídio.
Imagens de uma câmera de segurança flagraram o crime. Nas imagens, a vítima e o suspeito caminhavam um ao lado do outro em uma rua. Em seguida, o acusado saca uma faca e golpeia a vítima em via pública. Ela morreu no local. O POVO opta por não divulgar o vídeo.
Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) por meio do 3º Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (3º BPRaio), receberam a denúncia do crime por meio de vídeo e informações populares.
Diante das informações, os agentes localizaram o suspeito do crime, que trabalhava em uma obra na localidade de Curralinho da Barra. No local, o homem confessou o crime.
Segundo a PM, o homem afirmou que praticou o crime alegando ciúmes e recusa da vítima em manter relação sexual. Afirmou ainda que ambos estavam sob efeito de álcool.
Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Delegacia de Jaguaruana, unidade da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), onde foi autuado por crime de feminicídio. Ele possui antecedentes criminais por tentativa de homicídio doloso duas vezes, furto, desacato e lesão corporal.