Homem é preso por matar ex-companheira a facadas em Canindé

Crime aconteceu na noite dessa segunda-feira, 3, em uma casa localizada no bairro Alto Guaramiranga. Suspeito não aceitava o fim do relacionamento com a vítima

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante nessa terça-feira, 4, suspeito de matar uma mulher em Canindé , a 118,60 km de Fortaleza . Vítima, de 34 anos, era ex-companheira do detido.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime aconteceu na noite dessa segunda-feira, 3, em uma casa localizada no bairro Alto Guaramiranga.

Suspeito, que não aceitava o fim do relacionamento com a vítima, chegou na residência em uma motocicleta e usou um "objeto perfurocortante" para golpear a ex-companheira.

Depois de cometer o crime, ele ainda teria encaminhado uma mensagem para a irmã da vítima fazendo ameaças. Homem foi encontrado na manhã seguinte ao ato criminoso, em uma via pública do bairro Monte, durante diligências realizadas por equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

A moto utilizado para cometer o crime foi apreendida. Conforme pasta de segurança, o "suspeito foi conduzido até a unidade local da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde foi autuado pelos crimes de feminicídio e ameaça e colocado à disposição da Justiça".