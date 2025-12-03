Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PM é morta por companheiro, também policial, durante discussão no Eusébio

PM é morta por companheiro, também policial, durante discussão no Eusébio

Casal trocou tiros dentro de um carro em avenida do município. Vítimas foram socorridas para UPA, mas mulher, de 26 anos, não resistiu aos ferimentos
Autor Mirla Nobre
Autor
Mirla Nobre Repórter-trainee
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Uma policial militar morreu após ser baleada pelo companheiro, também policial, durante uma discussão nesta quarta-feira, 3. O caso aconteceu dentro de um veículo localizado na avenida Cícero Sá, no Centro, no município do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Após uma troca de tiros entre o casal, eles foram socorridos para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Eusébio, no entanto, a mulher, de 26 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro PM segue em atendimento hospitalar. O quadro dele é estável e está sob escolta policial. 

Leia Mais | Homem é baleado na cabeça em confronto entre facções na Maraponga

No local do crime, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência. Ainda não há informações do motivo da discussão entre o casal.

O POVO apurou que um dos policiais sacou a arma para o outro e, em seguida, efetuaram disparos um contra o outro.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) confirmou o caso, em nota. A corporação informou que as duas armas utilizadas no crime foram apreendidas no local da ocorrência.

A PM disse que as informações colhidas no local serão apresentadas à Coordenadoria de Polícia Judiciária Militar e Disciplina (CPJM). A corporação lamentou a morte da policial militar.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar