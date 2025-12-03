PM é morta por companheiro, também policial, durante discussão no Eusébio

Imagem de apoio ilustrativo. Casal de PMs trocaram tiros após discussão no Eusébio / Crédito: Samuel Setubal

Uma policial militar morreu após ser baleada pelo companheiro, também policial, durante uma discussão nesta quarta-feira, 3. O caso aconteceu dentro de um veículo localizado na avenida Cícero Sá, no Centro, no município do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Após uma troca de tiros entre o casal, eles foram socorridos para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Eusébio, no entanto, a mulher, de 26 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro PM segue em atendimento hospitalar. O quadro dele é estável e está sob escolta policial.