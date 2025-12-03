PM é morta por companheiro, também policial, durante discussão no Eusébio

PM é morta por companheiro, também policial, durante discussão no EusébioCasal trocou tiros dentro de um carro em avenida do município. Vítimas foram socorridas para UPA, mas mulher, de 26 anos, não resistiu aos ferimentos
Uma policial militar morreu após ser baleada pelo companheiro, também policial, durante uma discussão nesta quarta-feira, 3. O caso aconteceu dentro de um veículo localizado na avenida Cícero Sá, no Centro, no município do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).
Após uma troca de tiros entre o casal, eles foram socorridos para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Eusébio, no entanto, a mulher, de 26 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro PM segue em atendimento hospitalar. O quadro dele é estável e está sob escolta policial.
Leia Mais | Homem é baleado na cabeça em confronto entre facções na Maraponga
No local do crime, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência. Ainda não há informações do motivo da discussão entre o casal.
O POVO apurou que um dos policiais sacou a arma para o outro e, em seguida, efetuaram disparos um contra o outro.
A Polícia Militar do Ceará (PMCE) confirmou o caso, em nota. A corporação informou que as duas armas utilizadas no crime foram apreendidas no local da ocorrência.
A PM disse que as informações colhidas no local serão apresentadas à Coordenadoria de Polícia Judiciária Militar e Disciplina (CPJM). A corporação lamentou a morte da policial militar.