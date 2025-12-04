Mulher grávida mantida em cárcere e torturada foi resgatada em pânico, afirma secretário de Segurança de Juazeiro

Grávida perdeu bebê de quatro meses em Juazeiro do Norte após torturas / Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O secretário de Segurança Pública de Juazeiro do Norte, Cláudio Luz, detalhou nesta quinta-feira, 4, em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, como se deu o resgate da mulher de 41 anos que vivia há cerca de dois anos em cárcere privado, sendo torturada diariamente pelo companheiro e pela sogra. A vítima, grávida de quatro meses, conseguiu fugir na noite de terça-feira, 2, e pedir ajuda à Guarda Municipal. Segundo o secretário, a ação só foi possível porque a sogra da vítima atendeu a equipe e autorizou a entrada dos agentes na residência. “A sogra que atendeu a nossa equipe, autorizou a entrada da equipe para verificar exatamente se o agressor se encontrava lá dentro ou não. A partir da autorização da sogra, nossa equipe do grupo tático motorizado entrou e encontrou o agressor lá dentro”, afirmou.