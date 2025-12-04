Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mulher grávida mantida em cárcere e torturada foi resgatada em pânico, afirma secretário de Segurança de Juazeiro

Ela estava sob essas condições há pelo menos dois anos
O secretário de Segurança Pública de Juazeiro do Norte, Cláudio Luz, detalhou nesta quinta-feira, 4, em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, como se deu o resgate da mulher de 41 anos que vivia há cerca de dois anos em cárcere privado, sendo torturada diariamente pelo companheiro e pela sogra. A vítima, grávida de quatro meses, conseguiu fugir na noite de terça-feira, 2, e pedir ajuda à Guarda Municipal.

Segundo o secretário, a ação só foi possível porque a sogra da vítima atendeu a equipe e autorizou a entrada dos agentes na residência. “A sogra que atendeu a nossa equipe, autorizou a entrada da equipe para verificar exatamente se o agressor se encontrava lá dentro ou não. A partir da autorização da sogra, nossa equipe do grupo tático motorizado entrou e encontrou o agressor lá dentro”, afirmou.

Cláudio Luz descreveu ainda as condições em que a vítima foi encontrada. “A vítima estava toda marcada, nos braços, pernas, costas, no tronco. A vítima, se encontrava numa situação de que ela chegou até a convulsionar de tanto pânico, de tanto temor, que ela que ela se encontrava”, relatou. Segundo ele, a mulher estava profundamente abalada e precisou de atendimento imediato.

Para o secretário, o caso representa “uma aberração” e evidencia um nível de violência considerado por ele “psicopatia”. Ele destacou, entretanto, o trabalho da Guarda Municipal, que conseguiu resgatar a vítima e prender os dois suspeitos, o companheiro e a sogra.

Durante a entrevista, Cláudio Luz também lamentou a morte do bebê que a vítima esperava. Ela perdeu o feto na quarta-feira, 3, segundo o gestor, em decorrência do estado emocional e das agressões sofridas.

cariri

