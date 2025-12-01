Hospital Universitário do Ceará passa a ter 60 leitos obstétricos

Mozart anuncia expansão de 225 novos leitos obstétricos, neonatais e pediátricos, no Hospital Universitário do Ceará (HUC). / Crédito: FCO FONTENELE

Após o incêndio no Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), o Hospital Universitário do Ceará (HUC) prassou a ter mais 30 vagas de obstetrícia, somando 60 leitos. A meta do HUC é ampliar definitivamente para 225 leitos obstétricos, neonatais e pediátricos. Antes do incêndio, o Hospital Universitário disponibilizava 30 vagas de obstetrícia, com a implantação dos leitos transferidos do Hospital César Cals para o HUC o número de leitos dobrou para 60.

As informações foram divulgadas nas redes sociais, no domingo, 30, por meio do perfil do secretário de Atenção Especializada à Saúde, Mozart Sales, do Ministério da Saúde (MS), depois de visitar o HUC, no bairro Itaperi, na capital cearense. No mesmo domingo, 30, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), divulgou a criação de 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal no hospital Gonzaguinha da Messejana, na capital cearense. “Estivemos no Hospital Universitário do Ceará (HUC) para acompanhar de perto a reorganização da Rede Materno-Infantil do Ceará após o princípio de incêndio no Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC)”, escreveu Mozart.