Motorista que "voou" em duna de Canoa Quebrada sofre novo acidente na BR-116

Motorista que "voou" em duna de Canoa Quebrada sofre novo acidente na BR-116Condutor da picape perdeu o controle do veículo enquanto rebocava um jet ski no trecho entre Russas e Jaguaruana; ele foi o mesmo envolvido no caso que viralizou em maio
Um acidente envolvendo uma picape na BR-116, no trecho que liga os municípios de Russas e Jaguaruana, no Ceará, foi registrado no último sábado, 22. O motorista perdeu o controle da direção e saiu da pista enquanto rebocava um veículo aquático.
Segundo informações, o condutor conduzia o veículo a uma velocidade estimada entre 160 e 180 km/h quando, ao entrar em uma curva, perdeu o controle e saiu da pista. Ele não sofreu ferimentos graves.
LEIA MAIS | Meu Ônibus Fortaleza: nova versão traz funções de acessibilidade e segurança
Motorista é o mesmo que realizou salto perigoso em duna em maio
O motorista envolvido no acidente foi identificado como Valécio Nogueira Granjeiro, empresário do setor de supermercados em Russas. Ele é o mesmo condutor que protagonizou, em maio deste ano, um episódio de risco em Canoa Quebrada, em Aracati, quando uma Ford Ranger Raptor preta “voou” sobre um buggy ocupado por turistas após uma manobra perigosa em alta velocidade.
Na ocasião, o empresário recebeu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Aracati e depois foi transferido para um hospital particular da região.
LEIA TAMBÉM | Rede Cuca oferece mais de 8 mil vagas para cursos em dezembro
Autuações e penalidades
Após o episódio em Canoa Quebrada, Valécio foi autuado pelo Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) de Aracati com base no artigo 175 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que trata de “manobra perigosa”. A infração é gravíssima, prevê multa de R$ 2.934,70 e resulta na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).