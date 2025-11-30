Motorista que "voou" em duna de Canoa Quebrada sofre novo acidente na BR-116

Motorista de picape sofre novo acidente na BR-116 / Crédito: Divulgação

Um acidente envolvendo uma picape na BR-116, no trecho que liga os municípios de Russas e Jaguaruana, no Ceará, foi registrado no último sábado, 22. O motorista perdeu o controle da direção e saiu da pista enquanto rebocava um veículo aquático. Segundo informações, o condutor conduzia o veículo a uma velocidade estimada entre 160 e 180 km/h quando, ao entrar em uma curva, perdeu o controle e saiu da pista. Ele não sofreu ferimentos graves.