Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quixeramobim retoma título de maior queijo coalho do mundo

Quixeramobim produz maior queijo coalho do mundo, com 3,3 toneladas

Isso não é um sonho, o maior queijo coalho do mundo existe e ele é do Ceará. O queijo, feito com 35 mil litros de leite, superou a marca anterior de Jaguaribe e foi elogiado pelo público
Atualizado às Autor Bianca Nogueira
Autor
Bianca Nogueira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Isso não é um sonho, o maior queijo coalho do mundo existe e ele é do Ceará. Com 3.364 kg do laticínio, Quixeramobim retomou, no sábado, 29 de novembro, o recorde mundial, durante a 7ª Copa Leite.

Preparado com 35 mil litros de leite, o município desbancou o então campeão, Jaguaribe, que havia registrado 2,7 toneladas durante a ExpoJaguar, em julho.

O queijo foi apresentado ao público na Via Paisagística, onde uma multidão acompanhou com comoção a retomada do título e a superação do recorde anterior

Além do peso impressionante, muitos dos presentes elogiaram a qualidade do produto, destacando sabor e textura.

Nas redes sociais, a Prefeitura de Quixeramobim afirmou que “a pesagem oficial do queijo coalho gigante reuniu grande público na Via Paisagística e reafirmou a força da nossa cadeia leiteira”. O queijo foi produzido especialmente para esta edição da Copa Leite do município.

“O momento marcou não apenas a grandiosidade do produto, mas também o comprometimento dos nossos produtores, técnicos e parceiros que tornam possível esse símbolo de orgulho para o município”, completou.

A 7ª edição da Copa Leite foi uma realização da Unileite, Prefeitura de Quixeramobim, Faec e Sebrae, reforçando o protagonismo regional do município na produção do tradicional queijo coalho.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar