Quixeramobim retoma título de maior queijo coalho do mundo

Pesagem do laticínio produzido para a Copa Leite de 2025 indicou que 3.844 quilos. Retirada a tara da balança, Quixeramobim retoma o título de maior queijo coalho do mundo, com 3,3 toneladas / Crédito: Divulgação / Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário de Quixeramobim

Isso não é um sonho, o maior queijo coalho do mundo existe e ele é do Ceará. Com 3.364 kg do laticínio, Quixeramobim retomou, no sábado, 29 de novembro, o recorde mundial, durante a 7ª Copa Leite. Preparado com 35 mil litros de leite, o município desbancou o então campeão, Jaguaribe, que havia registrado 2,7 toneladas durante a ExpoJaguar, em julho.

O queijo foi apresentado ao público na Via Paisagística, onde uma multidão acompanhou com comoção a retomada do título e a superação do recorde anterior Além do peso impressionante, muitos dos presentes elogiaram a qualidade do produto, destacando sabor e textura.