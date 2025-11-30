Quixeramobim retoma título de maior queijo coalho do mundo

Quixeramobim produz maior queijo coalho do mundo, com 3,3 toneladasIsso não é um sonho, o maior queijo coalho do mundo existe e ele é do Ceará. O queijo, feito com 35 mil litros de leite, superou a marca anterior de Jaguaribe e foi elogiado pelo público
Isso não é um sonho, o maior queijo coalho do mundo existe e ele é do Ceará. Com 3.364 kg do laticínio, Quixeramobim retomou, no sábado, 29 de novembro, o recorde mundial, durante a 7ª Copa Leite.
Preparado com 35 mil litros de leite, o município desbancou o então campeão, Jaguaribe, que havia registrado 2,7 toneladas durante a ExpoJaguar, em julho.
O queijo foi apresentado ao público na Via Paisagística, onde uma multidão acompanhou com comoção a retomada do título e a superação do recorde anterior
Além do peso impressionante, muitos dos presentes elogiaram a qualidade do produto, destacando sabor e textura.
Nas redes sociais, a Prefeitura de Quixeramobim afirmou que “a pesagem oficial do queijo coalho gigante reuniu grande público na Via Paisagística e reafirmou a força da nossa cadeia leiteira”. O queijo foi produzido especialmente para esta edição da Copa Leite do município.
“O momento marcou não apenas a grandiosidade do produto, mas também o comprometimento dos nossos produtores, técnicos e parceiros que tornam possível esse símbolo de orgulho para o município”, completou.
A 7ª edição da Copa Leite foi uma realização da Unileite, Prefeitura de Quixeramobim, Faec e Sebrae, reforçando o protagonismo regional do município na produção do tradicional queijo coalho.