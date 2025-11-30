Meu Ônibus Fortaleza: app atualizado com mais segurança

Novos idiomas, integração com a plataforma Nina e compartilhamento de viagem estão entre as novidades. A nova versão está disponível para Android e iOS

O aplicativo de transporte urbano “Meu Ônibus Fortaleza”, plataforma oficial de informações do transporte coletivo da capital cearense , está de cara nova. Além do visual atualizado, o app ganhou funcionalidades voltadas para acessibilidade, segurança e melhor navegação.

Entre as novidades, a nova versão passa a oferecer três opções de idioma, tornando o serviço mais inclusivo para turistas e visitantes que utilizam o transporte público da cidade.

A função “Planeje Bem” também foi aprimorada. Agora, ela apresenta a roteirização completa do percurso, incluindo trechos de caminhada, integrações, tempo total estimado e detalhes do trajeto — facilitando o planejamento da viagem de ponta a ponta.

Na área da segurança, o app trouxe duas novas ferramentas: a integração com a plataforma NINA, utilizada para denúncias de importunação sexual no transporte público, e o compartilhamento de viagem, que permite enviar a localização em tempo real durante o deslocamento, além de selecionar a linha, o veículo e visualizar a previsão de chegada.