Meu Ônibus Fortaleza: app atualizado com mais segurança

Meu Ônibus Fortaleza: nova versão traz funções de acessibilidade e segurançaNovos idiomas, integração com a plataforma Nina e compartilhamento de viagem estão entre as novidades. A nova versão está disponível para Android e iOS
O aplicativo de transporte urbano “Meu Ônibus Fortaleza”, plataforma oficial de informações do transporte coletivo da capital cearense, está de cara nova. Além do visual atualizado, o app ganhou funcionalidades voltadas para acessibilidade, segurança e melhor navegação.
Entre as novidades, a nova versão passa a oferecer três opções de idioma, tornando o serviço mais inclusivo para turistas e visitantes que utilizam o transporte público da cidade.
A função “Planeje Bem” também foi aprimorada. Agora, ela apresenta a roteirização completa do percurso, incluindo trechos de caminhada, integrações, tempo total estimado e detalhes do trajeto — facilitando o planejamento da viagem de ponta a ponta.
Na área da segurança, o app trouxe duas novas ferramentas: a integração com a plataforma NINA, utilizada para denúncias de importunação sexual no transporte público, e o compartilhamento de viagem, que permite enviar a localização em tempo real durante o deslocamento, além de selecionar a linha, o veículo e visualizar a previsão de chegada.
A nova versão também inclui:
- Previsão de chegada em tempo real de toda a frota, incluindo linhas regulares e complementares;
- Consulta de rotas e horários da programação de viagem de cada linha;
- Listagem de todas as linhas que passam em um determinado ponto de parada;
- Função de favoritos, permitindo salvar locais de maior interesse;
- Recebimento de comunicados oficiais sobre atualizações do sistema de transporte coletivo;
- Informações sobre pontos de venda de créditos e link direto para recargas via Libercard;
- Atendimento ao usuário por meio de link direto para o chat oficial do Sindiônibus (SINDY).
A nova versão do aplicativo está disponível para android e IOS