PM é condenado a 16 anos por matar jovem algemado dentro de delegacia no Ceará

O Tribunal do Júri da Comarca de Fortaleza condenou, nesta segunda-feira, 24, o policial militar George Tarick de Vasconcelos Ferreira a 16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão pelo homicídio qualificado de Mateus Silva Cruz. O crime, registrado em fevereiro de 2022 na cidade de Camocim, chocou por ter sido cometido dentro de uma delegacia de Polícia, enquanto a vítima estava algemada e sob custódia do Estado.

O julgamento ocorreu na 3ª Vara do Júri de Fortaleza. O Conselho de Sentença acolheu integralmente a denúncia do Ministério Público, condenando o réu por homicídio triplamente qualificado. Os jurados reconheceram as qualificadoras de motivo fútil, emprego de meio cruel e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Matheus Cruz, de 19 anos, foi morto a tiros dentro da Delegacia de Camocim Crédito: Reprodução/redes sociais Conforme a sentença obtida pelo O POVO, na dosimetria da pena, o juízo destacou a gravidade das circunstâncias. "A culpabilidade do réu foi acentuada pelo fato de o crime ter sido praticado "por policial militar, dentro da Delegacia de Polícia", local onde a vítima aguardava a atuação da autoridade policial. No dia do crime, o policial 33 anos e a vítima, de 19, se desentenderam dentro de uma boate. Após entrarem em vias de fato, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.

O jovem foi conduzido à delegacia pela equipe policial que estava de plantão e o agente, que estava de folga, seguiu a viatura no carro particular. Em depoimento obtido pelo O POVO, o acusado alegou que, já no interior da unidade policial, Mateus o teria encarado e desafiado por duas vezes. O policial confessou a autoria dos disparos e afirmou estar arrependido. O magistrado ressaltou que a vítima era um preso que estava algemado, o que evidencia "a absoluta incompatibilidade da conduta do soldado da Polícia Militar com o exercício da função pública". Além da pena de prisão em regime inicialmente fechado, a Justiça decretou a perda do cargo público de George Tarick. O juiz fundamentou que o réu, valendo-se de sua posição funcional, violou deveres de proteção e legalidade, atingindo o núcleo da atividade estatal de garantir a integridade física de pessoas privadas de liberdade.

Com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) foi decretada a execução provisória imediata da pena, negando ao réu o direito de recorrer em liberdade.