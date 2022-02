Camocim: jovem de 19 anos estava algemado e desarmado quando foi morto em delegacia

O jovem Mateus Silva Cruz, de 19 anos, estava desarmado e algemado dentro da delegacia de Camocim, cidade distante 357,9 km de Fortaleza, quando foi morto a tiros pelo policial militar Gorge Tarik de Vasconcelos Ferreira, de 33 anos. O caso foi registrado nesse domingo, 6. O crime ocorreu após uma desavença entre o agente de segurança que estava de folga e a vítima.



No depoimento que o policial militar forneceu após se entregar na própria delegacia, ele afirma que os dois tiveram uma discussão em uma boate e que Mateus o agrediu. Em seguida, o agente de segurança solicitou apoio à Polícia Militar do Ceará (PMCE), que deteve o rapaz e o encaminhou à delegacia na viatura. Já Tarik foi em veículo próprio.

Quando chegou à delegacia, o militar afirma que passou por duas vezes próximo de Mateus, que estava em um banco e que ele o encarou e desafiou. E que foi tomado por "um momento de fúria", quando disparou vários tiros contra o rapaz.

A decisão da comarca do Plantão Judiciário do 15º Núcleo Regional foi de converter a prisão em flagrante do policial George Tarik em prisão preventiva. Além disso, o juiz solicitou que a Corregedoria da Polícia Civil e Militar investigassem o caso, pois a vítima estava custodiada, ou seja, sob o poder do Estado, detida por policiais militares e dentro da unidade da Polícia Civil aguardando os procedimentos cabíveis.

"Igualmente, verifica-se pela forma de execução do delito que o autuado é violento, o que demonstra, por si só, a periculosidade do mesmo, que em liberdade poderia novamente atentar contra a ordem pública. Com efeito, a periculosidade concreta da conduta do acusado se encontra evidente, já que o mesmo teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra a vítima que estava desarmada, algemada e dentro da delegacia de polícia, denotando total desprezo a ordem pública e paz social", diz a decisão da Justiça.

