Policial militar é preso suspeito de matar jovem dentro de delegacia de Camocim

Um policial militar, de 33 anos, foi preso e autuado em flagrante na madrugada deste domingo, 6, no município de Camocim, a 357,9 km de Fortaleza. O militar é suspeito de matar um jovem de 19 anos dentro da Delegacia Regional de Camocim.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, na noite de sábado, o policial estava de folga e teria se desentendido com a vítima do homicídio em um estabelecimento comercial. Uma composição da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para atender à ocorrência e conduziu os dois para a delegacia.

No local, enquanto aguardavam o procedimento, o militar atirou contra o jovem, que não resistiu aos ferimentos e morreu.

Diante disso, o PM foi preso, autuado em flagrante por homicídio e teve sua arma apreendida. Ele foi colocado à disposição da Justiça.

