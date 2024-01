PM que matou jovem dentro de delegacia em Camocim é demitido da corporação

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança e Sistema Penitenciário (CGD) decidiu pela demissão do soldado George Tarick de Vasconcelos Ferreira. Ele é acusado de matar a tiros Matheus Silva Cruz, de 19 anos, dentro da Delegacia Regional de Camocim (Litoral Norte do Estado). A decisão foi publicada nessa sexta-feira, 1º no Diário Oficial do Estado (DOE).



O caso aconteceu na madrugada do dia 6 de fevereiro de 2022. Tanto o PM quanto o jovem morto estavam em uma boate quando, conforme denúncia do Ministério Público Estadual (MPCE), George Tarick esbarrou em Matheus. Ocorreu, então, uma discussão entre os dois, que evoluiu para uma luta corporal.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os seguranças da boate contiveram a briga e conduziram Matheus e um amigo ao piso térreo do local. Os dois decidiram ir embora, mas, conforme a denúncia, foram surpreendidos por George, que passou a dar murros no vidro dianteiro do carro da vítima.