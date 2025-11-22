Polícia Civil resgata idosos de 80 e 82 anos mantidos presos em casa pelo sobrinho

Polícia Civil resgata idosos de 80 e 82 anos mantidos presos em casa pelo sobrinhoSobrinho foi preso em flagrante por crime de maus-tratos
A Polícia Civil do Ceará (PCCE) prendeu um homem de 48 anos, suspeito de manter os próprios tios, de 80 e 82 anos, em cárcere privado. O flagrante ocorreu no município de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, onde o suspeito morava com as vítimas.
A ação policial foi desencadeada após o recebimento de uma denúncia anônima, apontando a prática de maus-tratos na residência. Ao chegarem para averiguação, os inspetores confirmaram a gravidade da situação. Segundo a Polícia Civil, além de serem mantidos presos, os idosos viviam sob más condições de higiene.
Imediatamente após o resgate, as vítimas foram acolhidas e encaminhadas para atendimento médico e realização de exames periciais.
O sobrinho, cuja identidade não foi divulgada, foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante. Ele responderá pelos crimes de maus-tratos, cárcere privado e segue à disposição da Justiça
Ceará acumula casos recentes de violência e exploração contra idosos
Nos últimos meses, as forças de segurança do Ceará desarticularam diversos esquemas que variam de maus-tratos em abrigos clandestinos a violência dentro de casa.
Em fevereiro de 2025, a proprietária de uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) teve a prisão preventiva decretada após a Polícia Civil constatar condições degradantes de higiene e moradia no local.
Um cenário semelhante ocorreu na Região Metropolitana, em Guaiuba, em agosto de 2024. Na ocasião, um casal proprietário de uma casa de repouso foi preso por violência patrimonial.
A investigação apontou que os suspeitos retinham cartões bancários e benefícios das vítimas. No local, os agentes ainda apreenderam medicamentos vencidos e seringas reutilizadas, expondo os idosos a riscos sanitários graves.
Em 2025, houve a condenação de patrões que mantiveram uma idosa em condições análogas à escravidão por mais de 40 anos. Resgatada em uma operação em 2023, a vítima viveu décadas sem salário, férias ou descanso, dormindo em um quarto insalubre.