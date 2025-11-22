Polícia Civil resgata idosos de 80 e 82 anos mantidos presos em casa pelo sobrinho

A investigação da Polícia Civil descobriu que um sobrinho mantinha dois tios idosos em cárcere privado no município de Cascavel / Crédito: reprodução/PCCE

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) prendeu um homem de 48 anos, suspeito de manter os próprios tios, de 80 e 82 anos, em cárcere privado. O flagrante ocorreu no município de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, onde o suspeito morava com as vítimas. A ação policial foi desencadeada após o recebimento de uma denúncia anônima, apontando a prática de maus-tratos na residência. Ao chegarem para averiguação, os inspetores confirmaram a gravidade da situação. Segundo a Polícia Civil, além de serem mantidos presos, os idosos viviam sob más condições de higiene.

Imediatamente após o resgate, as vítimas foram acolhidas e encaminhadas para atendimento médico e realização de exames periciais. O sobrinho, cuja identidade não foi divulgada, foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante. Ele responderá pelos crimes de maus-tratos, cárcere privado e segue à disposição da Justiça Ceará acumula casos recentes de violência e exploração contra idosos Nos últimos meses, as forças de segurança do Ceará desarticularam diversos esquemas que variam de maus-tratos em abrigos clandestinos a violência dentro de casa. Em fevereiro de 2025, a proprietária de uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) teve a prisão preventiva decretada após a Polícia Civil constatar condições degradantes de higiene e moradia no local.