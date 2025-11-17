Hospital da UFC alcança marca de 1.500 transplantes de fígado pelo SUS

Hospital da UFC alcança marca de 1.500 transplantes de fígado pelo SUSO procedimento que atingiu o patamar foi registrado pelo Hospital Universitário Walter Cantídio no dia 6 de novembro
23 anos desde o primeiro transplante de fígado realizado pelo Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), em 18 de maio de 2002, o espaço da Universidade Federal do Ceará (UFC) alcançou 1.500 transplantes hepáticos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O procedimento responsável por atingir o marco aconteceu no último dia 6.
O paciente beneficiado, Valdeci de Sousa, de 57 anos, vive no município cearense de Boa Viagem. Há quatro meses, relatou sentir um inchaço abdominal, dores e dificuldade para se alimentar, motivo pelo qual realizou exames e recebeu encaminhamento a um especialista no Ambulatório de Hepatologia do HUWC.
Após o diagnóstico de doença hepática grave, Valdeci entrou na fila de transplante e realizou a operação. De acordo com a equipe médica, ele passa bem.
'Sem a doação de órgãos, não há transplantes', ressalta chefe do Serviço de Transplante Hepático
"Foi o primeiro hospital do Ceará a realizar essa marca de 1.500 transplantes", relata o chefe do Serviço de Transplante Hepático do HUWC-UFC/Ebserh, Huygens Garcia. "O Hospital Universitário foi o pioneiro do transplante de fígado no nosso Estado, atendendo 100% SUS e sendo uma referência para outros estados da região Norte e Nordeste".
O médico ressalta que o Ceará tem um papel importantíssimo e o hospital universitário propicia um tratamento de alta complexidade pelo SUS a pacientes de várias regiões. A equipe de transplantes de Garcia atua ainda na rede privada, com mais de 2.600 procedimentos no total.
"A demanda é sempre crescente, mais pacientes estão na fila e nós dependemos da doação de órgãos. Então, devemos sempre falar que sem a doação de órgãos, não há transplantes", conscientiza o profissional. "Nós temos que diminuir a taxa de negação, a taxa de recusa familiar aos transplantes, que ainda é muito alta no Brasil e no Ceará".
O Ambulatório Hepático do HUWC funciona de segunda a sexta-feira (manhã e tarde). O atendimento multidisciplinar conta com equipe médica, enfermagem, psicologia, serviço social, exames laboratoriais e de imagens, entre outras especialidades.
As consultas para o hospital universitário, no caso de residentes do Ceará, podem ser encaminhadas via regulação dos postos de saúde.
