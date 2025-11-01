COP 30: UFC debate urgência climática e eventos extremos

COP 30: UFC debate urgência climática e eventos extremosEvento é inserido nos Encontros Universitários, e contará com autoridades para debater sobre a emergência climática e eventos extremos ao redor do planeta
A Universidade Federal do Ceará (UFC) promove na próxima quarta-feira, 5, o evento nominado “UFC pelo Clima", que objetiva trazer reflexões e contribuições da comunidade acadêmica sobre um dos maiores desafios da humanidade, a urgência climática.
O evento, inserido nos Encontros Universitários, reunirá o reitor da instituição, Custódio Almeida; Eduardo Sávio Passos, presidente da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme); o líder indígena, Paulo Anacé; e Tarin Cristino, professora da Faculdade de Direito da UFC e especialista em direito ambiental.
Como tema central está a "Reflexão para a COP 30 - Variabilidade Climática, aquecimento global e eventos extremos: alguma relação?".
A apresentação principal será conduzida pelo cientista climático e professor titular da Universidade de São Paulo (USP), Tercio Ambrizzi. Ele discutirá como a crise climática deixou de ser uma previsão futura para se tornar uma realidade urgente.
A palestra abordará as projeções mais recentes do IPCC — Intergovernmental Panel on Climate Change, sigla em inglês do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas — que indicam um forte aumento de eventos extremos, e discutirá necessárias sugestões de adaptação ao novo clima.
“O tema foi pensado exatamente para trazer a pauta aos estudantes e à sociedade em geral. A universidade é um local de debates acadêmicos desse tipo de discussão”, afirma Ozilea Bezerra, professora do Laboratório de Ciências do Mar (Labomar), da UFC.
Conforme Ozilea, a temperatura do planeta já aumentou em 2024, ultrapassando a meta do Acordo de Paris, que visa limitar o aquecimento global bem abaixo de 2º C em relação aos níveis pré-industriais e trabalhar para mantê-lo em 1,5º C.
“Esses eventos extremos vão desde secas na Amazônia ao caso das enchentes no Rio Grande do Sul e até os avanços do mar. Então, o clima é um desequilíbrio de todo esse ecossistema do próprio planeta”, explica.
A professora conta que espera o engajamento dos estudantes resulte em “tomada de posições”.
“Mas, para que a gente tome posições, como cientistas e cidadãos, são necessárias mudanças individuais, A UFC faz o seu papel de fomentar o debate. Agora a ação é responsabilidade de todos nós”, finaliza Ozilea.
Serviço
UFC pelo Clima
Quando: 5/11, das 10h30min às 12 horas
Onde: Avenida Humberto Monte, Pici. Palco do Centro de Convivência. Fortaleza (CE)
Aberto à comunidade acadêmica e ao público