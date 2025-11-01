COP 30: UFC debate urgência climática e eventos extremos

Foto de apoio ilustrativo: O tema central do evento é "Reflexão para a COP 30 - Variabilidade Climática, aquecimento global e eventos extremos: alguma relação?" / Crédito: FCO_FONTENELE.

A Universidade Federal do Ceará (UFC) promove na próxima quarta-feira, 5, o evento nominado “UFC pelo Clima", que objetiva trazer reflexões e contribuições da comunidade acadêmica sobre um dos maiores desafios da humanidade, a urgência climática. Confira série de reportagens sobre Mudanças climáticas no Ceará

O evento, inserido nos Encontros Universitários, reunirá o reitor da instituição, Custódio Almeida; Eduardo Sávio Passos, presidente da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme); o líder indígena, Paulo Anacé; e Tarin Cristino, professora da Faculdade de Direito da UFC e especialista em direito ambiental. Tema foi pensado para trazer pauta aos estudantes e sociedade Como tema central está a "Reflexão para a COP 30 - Variabilidade Climática, aquecimento global e eventos extremos: alguma relação?". A apresentação principal será conduzida pelo cientista climático e professor titular da Universidade de São Paulo (USP), Tercio Ambrizzi. Ele discutirá como a crise climática deixou de ser uma previsão futura para se tornar uma realidade urgente. Confira a reportagem seriada do O POVO+, Crise Climática, que fala como o assunto é uma tarefa complexa, da ciência à cultura.