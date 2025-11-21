Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mais de 50 bairros de Fortaleza e Caucaia ficarão sem água; veja quais

Manutenção em vazamento de adutora gera interrupção de serviço em 30 bairros de Fortaleza e 27 bairros de Caucaia nesta sexta-feira, 21, das 9 às 21 horas. Veja lista completa
Atualizado às Autor Kaio Pimentel
Abastecimento de água será suspenso em 30 bairros de Fortaleza e outros 27 de Caucaia nesta sexta-feira, 21, das 9 às 21 horas. Interrupção acontece para que seja feita manutenção emergencial após vazamento em adutora. 

Intervenção será realizada pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), que identificou a vazão no Trecho V do Eixão das Águas, responsável por abastecer a Estação de Tratamento de Água Oeste (ETA Oeste).

A intervenção prevê a substituição de uma estrutura conhecida como “boca de visita”. A previsão é que o serviço tenha duração aproximada de 14 horas.

Diante disso, o funcionamento da ETA Oeste precisará ser temporariamente paralisado, afetando bairros atendidos pelo sistema na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Após a conclusão dos trabalhos, a distribuição de água será restabelecida de forma gradativa. Por operar sob pressão, o sistema deve retornar primeiro às áreas centrais, enquanto regiões mais altas podem levar até 48 horas para ter o abastecimento completamente normalizado.

Durante o período de suspensão, alguns imóveis podem não sentir os efeitos da interrupção, a depender da capacidade de armazenamento em caixas d’água.

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) recomenda que, durante a paralisação, a população priorize o uso da água para consumo humano e demais atividades essenciais.

Equipes técnicas já estão mobilizadas para garantir a execução do serviço.

Bairros que podem ser afetados

  • Fortaleza:
  1. Alagadiço
  2. Amadeu Furtado
  3. Antônio Bezerra
  4. Barra do Ceará
  5. Benfica
  6. Bom Futuro
  7. Carlito Pamplona
  8. Cristo Redentor
  9. Damas
  10. Farias Brito
  11. Floresta
  12. Granja Lisboa
  13. Jacarecanga
  14. Jardim América
  15. Jardim Guanabara
  16. Jardim Iracema
  17. José Bonifácio
  18. Monte Castelo
  19. Padre Andrade
  20. Parque Araxá
  21. Parquelândia
  22. Parreão
  23. Pirambu
  24. Presidente Kennedy,
  25. Quintino Cunha
  26. Rodolfo Teófilo
  27. São Gerardo
  28. Vila Ellery
  29. Vila União
  30. Vila Velha
  • Caucaia:
  1. Arianópolis
  2. Araturi
  3. Barra Nova
  4. Camurupim
  5. Carrapicho
  6. Centro de Caucaia
  7. Curicaca
  8. Emboaçá
  9. Guaié
  10. Guajiru
  11. Icaraí
  12. Iparana
  13. Itambé
  14. Jardim Icaraí
  15. Loteamento Granja Icaraí
  16. Loteamento Planalto Pacheco
  17. Mestre Antônio
  18. Metrópole
  19. Nova Metrópole
  20. Pacheco
  21. Padre Romualdo
  22. Parque Deodato
  23. Parque Estrela
  24. Parque Leblon
  25. Paumirim
  26. Salina Margarida
  27. Tabuba

