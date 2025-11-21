Mais de 50 bairros de Fortaleza e Caucaia ficarão sem água; veja quais

Abastecimento de água será cortado em 31 bairros de Fortaleza e 26 bairros de Caucaia nesta sexta-feira, 21, das 9 às 21 horas / Crédito: FERNANDA BARROS

Abastecimento de água será suspenso em 30 bairros de Fortaleza e outros 27 de Caucaia nesta sexta-feira, 21, das 9 às 21 horas. Interrupção acontece para que seja feita manutenção emergencial após vazamento em adutora. Moradores de bairro em Maranguape estão há 8 dias sem abastecimento de água; VEJA

