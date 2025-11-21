Mais de 50 bairros de Fortaleza e Caucaia ficarão sem água; veja quais

Mais de 50 bairros de Fortaleza e Caucaia ficarão sem água; veja quaisManutenção em vazamento de adutora gera interrupção de serviço em 30 bairros de Fortaleza e 27 bairros de Caucaia nesta sexta-feira, 21, das 9 às 21 horas. Veja lista completa
Abastecimento de água será suspenso em 30 bairros de Fortaleza e outros 27 de Caucaia nesta sexta-feira, 21, das 9 às 21 horas. Interrupção acontece para que seja feita manutenção emergencial após vazamento em adutora.
Intervenção será realizada pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), que identificou a vazão no Trecho V do Eixão das Águas, responsável por abastecer a Estação de Tratamento de Água Oeste (ETA Oeste).
A intervenção prevê a substituição de uma estrutura conhecida como “boca de visita”. A previsão é que o serviço tenha duração aproximada de 14 horas.
Diante disso, o funcionamento da ETA Oeste precisará ser temporariamente paralisado, afetando bairros atendidos pelo sistema na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).
Após a conclusão dos trabalhos, a distribuição de água será restabelecida de forma gradativa. Por operar sob pressão, o sistema deve retornar primeiro às áreas centrais, enquanto regiões mais altas podem levar até 48 horas para ter o abastecimento completamente normalizado.
Durante o período de suspensão, alguns imóveis podem não sentir os efeitos da interrupção, a depender da capacidade de armazenamento em caixas d’água.
A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) recomenda que, durante a paralisação, a população priorize o uso da água para consumo humano e demais atividades essenciais.
Equipes técnicas já estão mobilizadas para garantir a execução do serviço.
Bairros que podem ser afetados
- Fortaleza:
- Alagadiço
- Amadeu Furtado
- Antônio Bezerra
- Barra do Ceará
- Benfica
- Bom Futuro
- Carlito Pamplona
- Cristo Redentor
- Damas
- Farias Brito
- Floresta
- Granja Lisboa
- Jacarecanga
- Jardim América
- Jardim Guanabara
- Jardim Iracema
- José Bonifácio
- Monte Castelo
- Padre Andrade
- Parque Araxá
- Parquelândia
- Parreão
- Pirambu
- Presidente Kennedy,
- Quintino Cunha
- Rodolfo Teófilo
- São Gerardo
- Vila Ellery
- Vila União
- Vila Velha
- Caucaia:
- Arianópolis
- Araturi
- Barra Nova
- Camurupim
- Carrapicho
- Centro de Caucaia
- Curicaca
- Emboaçá
- Guaié
- Guajiru
- Icaraí
- Iparana
- Itambé
- Jardim Icaraí
- Loteamento Granja Icaraí
- Loteamento Planalto Pacheco
- Mestre Antônio
- Metrópole
- Nova Metrópole
- Pacheco
- Padre Romualdo
- Parque Deodato
- Parque Estrela
- Parque Leblon
- Paumirim
- Salina Margarida
- Tabuba