Motociclistas de aplicativo protestam contra morte em acidente de trânsito

Motociclistas de aplicativo se mobilizaram em protesto após morte de Lucas Alencar em acidente de trânsito. Ele deixa a esposa, Ana Luiza, e um filho de 3 meses / Crédito: Arquivo Pessoal/via WhatsApp O POVO

Centenas de motociclistas de aplicativo se reuniram na manhã dessa quarta-feira, 19, para protestar sobre as circunstâncias envolvendo o acidente de Lucas Alencar, 28. O colega de profissão morreu ao ser fechado por um carro na Avenida Governador Parsifal Barroso, em Fortaleza. O motorista envolvido na altercação de trânsito não prestou assistência a Lucas, que teria perdido o controle de sua moto e colidido contra um poste na sexta-feira, 7.

A esposa, Ana Luiza, 23, que cuida do filho do casal, de 3 meses de idade, relata ter recebido uma ligação, por volta das 15h, informando que o marido sofrera um "acidente grave". "Testemunhas disseram que um carro fechou o meu esposo; outras afirmaram que os dois vinham discutindo desde o início da via. Eu e a família do Lucas só queremos respostas", descreve Luiza. "Precisamos saber se foi realmente um acidente ou se houve intenção".

A esposa lamenta o fato de que o motorista envolvido no acidente ainda não foi identificado. Protesto foi impulsionado por amigos da categoria O protesto em memória ao motociclista foi organizado pelos próprios amigos da categoria, segundo informações de Ana Luiza. O objetivo da ação é buscar respostas para o caso, um desejo impulsionado pelos quase 15 dias desde o acidente.