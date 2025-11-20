Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Motociclistas de aplicativo protestam contra morte em acidente de trânsito

Lucas Alencar, 28, perdeu o controle de seu veículo após ser fechado por um carro na sexta-feira, 7. O caso impulsionou protesto de colegas
Autor Penélope Menezes
Centenas de motociclistas de aplicativo se reuniram na manhã dessa quarta-feira, 19, para protestar sobre as circunstâncias envolvendo o acidente de Lucas Alencar, 28. O colega de profissão morreu ao ser fechado por um carro na Avenida Governador Parsifal Barroso, em Fortaleza.

O motorista envolvido na altercação de trânsito não prestou assistência a Lucas, que teria perdido o controle de sua moto e colidido contra um poste na sexta-feira, 7.

A esposa, Ana Luiza, 23, que cuida do filho do casal, de 3 meses de idade, relata ter recebido uma ligação, por volta das 15h, informando que o marido sofrera um "acidente grave". 

"Testemunhas disseram que um carro fechou o meu esposo; outras afirmaram que os dois vinham discutindo desde o início da via. Eu e a família do Lucas só queremos respostas", descreve Luiza. "Precisamos saber se foi realmente um acidente ou se houve intenção".

A esposa lamenta o fato de que o motorista envolvido no acidente ainda não foi identificado.

Protesto foi impulsionado por amigos da categoria

O protesto em memória ao motociclista foi organizado pelos próprios amigos da categoria, segundo informações de Ana Luiza. O objetivo da ação é buscar respostas para o caso, um desejo impulsionado pelos quase 15 dias desde o acidente. 

"Quem vive na rua, rodando dia e noite para sustentar a própria família, merece proteção. Quando um motorista sofre um acidente, não é só ele que cai. A casa inteira perde o chão, a renda some, a vida para, e ninguém aparece para dar respostas", afirma. "Queremos entender o que realmente aconteceu naquele dia. E queremos justiça por alguém que não merecia ser deixado sozinho no asfalto".

O POVO entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) e aguarda retorno sobre o caso para atualização da matéria.

