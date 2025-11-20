Motociclistas de aplicativo protestam contra morte em acidente de trânsito

Motociclistas de aplicativo protestam contra morte em acidente de trânsitoLucas Alencar, 28, perdeu o controle de seu veículo após ser fechado por um carro na sexta-feira, 7. O caso impulsionou protesto de colegas
Centenas de motociclistas de aplicativo se reuniram na manhã dessa quarta-feira, 19, para protestar sobre as circunstâncias envolvendo o acidente de Lucas Alencar, 28. O colega de profissão morreu ao ser fechado por um carro na Avenida Governador Parsifal Barroso, em Fortaleza.
O motorista envolvido na altercação de trânsito não prestou assistência a Lucas, que teria perdido o controle de sua moto e colidido contra um poste na sexta-feira, 7.
A esposa, Ana Luiza, 23, que cuida do filho do casal, de 3 meses de idade, relata ter recebido uma ligação, por volta das 15h, informando que o marido sofrera um "acidente grave".
"Testemunhas disseram que um carro fechou o meu esposo; outras afirmaram que os dois vinham discutindo desde o início da via. Eu e a família do Lucas só queremos respostas", descreve Luiza. "Precisamos saber se foi realmente um acidente ou se houve intenção".
A esposa lamenta o fato de que o motorista envolvido no acidente ainda não foi identificado.
Protesto foi impulsionado por amigos da categoria
O protesto em memória ao motociclista foi organizado pelos próprios amigos da categoria, segundo informações de Ana Luiza. O objetivo da ação é buscar respostas para o caso, um desejo impulsionado pelos quase 15 dias desde o acidente.
"Quem vive na rua, rodando dia e noite para sustentar a própria família, merece proteção. Quando um motorista sofre um acidente, não é só ele que cai. A casa inteira perde o chão, a renda some, a vida para, e ninguém aparece para dar respostas", afirma. "Queremos entender o que realmente aconteceu naquele dia. E queremos justiça por alguém que não merecia ser deixado sozinho no asfalto".
O POVO entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) e aguarda retorno sobre o caso para atualização da matéria.
