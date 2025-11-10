Duas comunidades de Caucaia passam a ter ônibus gratuito para universitários

Alunos de Caucaia podem realizar cadastro para acessar o serviço na Secretaria de Educação / Crédito: Divulgação Nayana Gondim

O programa Caminho Universitário, sancionado em outubro de 2025, assegura transporte gratuito para estudantes de ensino superior que moram em regiões afastadas do centro do município de Caucaia. As comunidades de Sítios Novos e Catuana foram as primeiras a ter acesso ao serviço. A Secretaria de Educação de Caucaia está recebendo cadastros para realizar estudos e ampliar rotas para outras regiões.

"Hoje todos conseguimos dormir em casa, pois muitos de nós precisavam passar a semana em casa de parentes em Fortaleza. Hoje, trabalhamos durante o dia, pegamos a rota universitário às 16:40h e retornamos para casa às 23:30h. Em segurança", finaliza. O programa garante o acesso aos ônibus para universitários e estudantes de escolas técnicas e já contempla rotas para cinco instituições de ensino em Fortaleza. Nas redes sociais, o prefeito Naumi Amorim comemorou a iniciativa e afirmou que, apesar da rota estar funcionando com um veículo locado, quatro novos ônibus foram comprados exclusivamente para atender ao programa. Saiba como solicitar o serviço Os alunos interessados em se cadastrar para acessar o serviço devem protocolar um requerimento na Secretaria Municipal de Educação de Caucaia, que deve elaborar horários, rotas, itinerários de acordo com a demanda.

Confira os documentos necessários: Documento de identificação pessoal (RG e CPF)

Comprovante de matrícula na instituição de ensino superior ou técnico refrente ao semestre que será realizado o transporte escolar

Comprovante de residência no Município de Caucaia com, no máximo, 90 dias de emissão Serviço Cadastro Programa Caminho Universitário Secretaria Municipal de Educação de Caucaia