Tio é suspeito de matar sobrinho após descobrir romance com sua ex-esposa

O sobrinho estava em um relacionamento com a ex-companheira do tio. O homem, que é um militar da reserva do Maranhão, não aceitava o namoro

A vítima estava se relacionando com a ex-esposa do próprio tio, que não aceitava o novo relacionamento. O tio, identificado como um militar da reserva do Maranhão, é o principal suspeito.

Um homem de 40 anos foi assassinado a tiros na manhã dessa quarta-feira ,19, no bairro Mondubim , em Fortaleza. O crime, ocorrido por volta das 6h, teria sido motivado por um desentendimento familiar.

O POVO apurou que o suspeito havia ameaçado a vítima na terça-feira, 18. Na ocasião, ele compareceu à frente da casa do sobrinho e fez ameaças de morte, afirmando que o sobrinho e a ex-companheira seriam mortos. A Polícia Militar foi acionada, mas o agressor fugiu antes da chegada da viatura.

De acordo com a fonte, o assassinato ocorreu no dia seguinte, quando a vítima retirava o carro da garagem na própria residência. O sobrinho pretendia buscar a filha na casa da mãe para levá-la à escola, mas foi surpreendido pelo tio na frente da casa.

Os dois teriam iniciado uma discussão. Ao perceber que o tio estava armado, a vítima tentou fugir correndo para os fundos da residência, mas foi perseguida e alvejada. O autor do crime fugiu logo após o assassinato.



Os nomes não foram divulgados.