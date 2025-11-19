Alerta meteorológico prevê instabilidade e ventos fortes em grande parte do Ceará; confira

Alerta meteorológico prevê instabilidade e ventos fortes em grande parte do Ceará; confiraAviso vale até a manhã desta quinta-feira, 20, e atinge 97 municípios. Funceme aponta influência de frente fria e sistema de brisa nas precipitações
Um alerta para possibilidade de chuvas intensas e ventos fortes foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para toda a região sul, Sertão Centro-Sul, norte e noroeste cearense. O aviso, classificado como de “perigo potencial”, começou nesta quarta-feira, 19, e segue até 6 horas da manhã desta quinta-feira, 20.
Durante o período, há chance de precipitações entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia. O comunicado também prevê ventos que podem variar entre 40 e 60 km/h, afetando cerca de 97 municípios. Confira alerta agrupados por região abaixo.
LEIA TAMBÉM | CE: 208 famílias quilombolas recebem titulação de terras em Jardim
Frente fria deve intensificar instabilidade no Estado
A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) informou que a instabilidade ocorre devido à aproximação de uma frente fria que deve alcançar o sul da região Nordeste. O fenômeno deve aumentar a nebulosidade principalmente nas macrorregiões do Cariri, Ibiapaba, centro-sul da Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns.
Na quinta-feira, 20, a possibilidade de chuva aumenta nessas áreas, com previsão de precipitações isoladas. A faixa litorânea e o Maciço de Baturité também poderão registrar chuvas passageiras entre a madrugada e o começo da manhã, por causa da atuação do sistema de brisa terrestre.
Recomendações de segurança e risco de enxurradas
Diante da abrangência territorial do alerta, órgãos de proteção recomendam atenção especial em áreas rurais e regiões suscetíveis a enxurradas. Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta a população a evitar abrigo sob árvores e a não estacionar veículos próximos a torres de transmissão, devido ao risco de descargas elétricas e queda de galhos.
O instituto também reforça que moradores devem evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada — especialmente aqueles que vivem em áreas vulneráveis ou com histórico de problemas durante períodos de chuva.
Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo número 199, e o Corpo de Bombeiros pelo 193.
LEIA MAIS | Feriado dia 20 de novembro: Ceará não terá ponto facultativo nesta sexta-feira, 21
Temperaturas continuam elevadas no interior
Mesmo com o alerta, o calor segue intenso no interior do Ceará. Para esta quarta-feira, as máximas devem variar entre 38°C e 40°C nas áreas mais quentes da Jaguaribana, Cariri e Sertão Central e Inhamuns. Na faixa litorânea e regiões serranas, as máximas ficam entre 30°C e 33°C; nas demais regiões, entre 34°C e 37°C.
Na quinta-feira, o aumento da nebulosidade tende a reduzir um pouco as temperaturas no centro-sul do Estado.
Fortaleza e Região Metropolitana devem ter chuvas passageiras
Em Fortaleza, até quinta-feira, 20, há possibilidade de chuvas isoladas e passageiras durante a madrugada e o início da manhã, também devido ao sistema de brisa terrestre. No restante do dia, o céu deve variar entre poucas nuvens e claro.
Temperaturas para a capital e Região Metropolitana (RMF):
- Fortaleza: máximas entre 31°C e 33°C; mínimas de 24°C a 26°C
- RMF: máximas entre 31°C e 34°C; mínimas de 22°C a 26°C
A umidade relativa do ar permanece acima dos 40%, e os ventos sopram predominantemente de Leste-Sudeste, com rajadas chegando a 45 km/h em Fortaleza e Região Metropolitana.
LEIA MAIS | Novembro Azul: onde fazer exames de próstata gratuitos ou com desconto em Fortaleza
Confira os municípios sob alerta do Inmet agrupados por região do Ceará
Cariri
Altaneira
Antonina do Norte
Araripe
Assaré
Aurora
Barbalha
Barro
Brejo Santo
Campos Sales
Crato
Farias Brito
Granjeiro
Jardim
Jati
Juazeiro do Norte
Lavras da Mangabeira
Mauriti
Milagres
Missão Velha
Nova Olinda
Penaforte
Porteiras
Potengi
Salitre
Santana do Cariri
Centro-sul
Baixio
Cedro
Icó
Iguatu
Ipaumirim
Iracema
Jucás
Orós
Umari
Várzea Alegre
Serra da Ibiapaba
Carnaubal
Croatá
Guaraciaba do Norte
Ibiapina
São Benedito
Tianguá
Ubajara
Varjota
Norte / Região de Sobral
Cariré
Graça
Groaíras
Mucambo
Pacujá
Pires Ferreira
Reriutaba
Santa Quitéria
Setão Central
Banabuiú
Boa Viagem
Madalena
Milhã
Pedra Branca
Piquet Carneiro
Quixadá
Quixeramobim
Solonópole
Inhamuns / Sertão de Crateús
Ararendá
Catunda
Crateús
Hidrolândia
Independência
Ipaporanga
Ipueiras
Monsenhor Tabosa
Novo Oriente
Nova Russas
Parambu
Poranga
Quiterianópolis
Tamboril
Tauá
Vale do Jaguaribe
Jaguaribe
Jaguaribara
Jaguaretama
Pereiro
Potiretama
Maciço de Baturité / Sertão Central-oriental
Canindé
Itatira
Senador Pompeu
Leste / Chapada do Apodi (parte do Centro-Sul estendido)
Aiuaba
Acopiara
Saboeiro