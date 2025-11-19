Alerta meteorológico prevê instabilidade e ventos fortes em grande parte do Ceará; confira

Inmet emite alerta de chuvas intensas e ventos fortes para regiões do Ceará. / Crédito: AURÉLIO ALVES

Um alerta para possibilidade de chuvas intensas e ventos fortes foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para toda a região sul, Sertão Centro-Sul, norte e noroeste cearense. O aviso, classificado como de “perigo potencial”, começou nesta quarta-feira, 19, e segue até 6 horas da manhã desta quinta-feira, 20. Durante o período, há chance de precipitações entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia. O comunicado também prevê ventos que podem variar entre 40 e 60 km/h, afetando cerca de 97 municípios. Confira alerta agrupados por região abaixo.

LEIA TAMBÉM | CE: 208 famílias quilombolas recebem titulação de terras em Jardim Frente fria deve intensificar instabilidade no Estado A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) informou que a instabilidade ocorre devido à aproximação de uma frente fria que deve alcançar o sul da região Nordeste. O fenômeno deve aumentar a nebulosidade principalmente nas macrorregiões do Cariri, Ibiapaba, centro-sul da Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns. Na quinta-feira, 20, a possibilidade de chuva aumenta nessas áreas, com previsão de precipitações isoladas. A faixa litorânea e o Maciço de Baturité também poderão registrar chuvas passageiras entre a madrugada e o começo da manhã, por causa da atuação do sistema de brisa terrestre. Recomendações de segurança e risco de enxurradas Diante da abrangência territorial do alerta, órgãos de proteção recomendam atenção especial em áreas rurais e regiões suscetíveis a enxurradas. Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta a população a evitar abrigo sob árvores e a não estacionar veículos próximos a torres de transmissão, devido ao risco de descargas elétricas e queda de galhos.

O instituto também reforça que moradores devem evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada — especialmente aqueles que vivem em áreas vulneráveis ou com histórico de problemas durante períodos de chuva. Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo número 199, e o Corpo de Bombeiros pelo 193. LEIA MAIS | Feriado dia 20 de novembro: Ceará não terá ponto facultativo nesta sexta-feira, 21

Temperaturas continuam elevadas no interior Mesmo com o alerta, o calor segue intenso no interior do Ceará. Para esta quarta-feira, as máximas devem variar entre 38°C e 40°C nas áreas mais quentes da Jaguaribana, Cariri e Sertão Central e Inhamuns. Na faixa litorânea e regiões serranas, as máximas ficam entre 30°C e 33°C; nas demais regiões, entre 34°C e 37°C. Na quinta-feira, o aumento da nebulosidade tende a reduzir um pouco as temperaturas no centro-sul do Estado. Fortaleza e Região Metropolitana devem ter chuvas passageiras Em Fortaleza, até quinta-feira, 20, há possibilidade de chuvas isoladas e passageiras durante a madrugada e o início da manhã, também devido ao sistema de brisa terrestre. No restante do dia, o céu deve variar entre poucas nuvens e claro.