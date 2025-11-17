Exames de próstata gratuitos ou com desconto em Fortaleza

Novembro Azul é dedicado à conscientização sobre a importância do autocuidado entre homens / Crédito: Reprodução/PixaBay

Desde 2003, o Novembro Azul é um chamado para a conscientização da importância do tratamento e prevenção do câncer de próstata no mundo. Este é o segundo tipo que mais mata homens no Brasil, apenas atrás do câncer de pele não melanoma.

Por isso, são promovidas iniciativas, como campanhas para incentivar o cuidado da saúde masculina pela sua observação com regularidade, prevenindo futuros impactos. Leia mais Novembro Azul: apps que ajudam no acompanhamento da saúde masculina Sobre o assunto Novembro Azul: apps que ajudam no acompanhamento da saúde masculina Novembro azul: onde fazer exames de próstata gratuitos ou com descontos No País, programações acerca de um dos temas centrais do mês de novembro estão em alta. As ações procuram combater o aumento de casos da doença, que é cada vez mais alarmante. Em Fortaleza, órgãos públicos e centros hospitalares e clínicos promovem mutirões, promoções e consultas gratuitas para que sejam realizados exames de próstata; veja onde:

Santa Casa da Misericórdia Sob gestão da Prefeitura, a instituição oferta todos os serviços da unidade de forma gratuita, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), desde julho deste ano. Entre eles, está um mutirão de consultas urológicas gratuitas na sexta-feira, 21. Cirurgias e exames serão alguns dos procedimentos disponíveis ao público. Todos os atendimentos serão destinados aos usuários cadastrados na lista de espera da rede municipal de saúde. A programação completa da campanha para elevar a saúde do homem neste Novembro Azul será divulgada na segunda-feira, 17.

Serviço Mutirão de consultas urológicas - Campanha Novembro Azul Onde: rua Barão do Rio Branco, 20 - Centro (Santa Casa de Misericórdia)



Quando: 21 de novembro (sexta-feira) Anexo III da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) Focando no Novembro Azul, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) realiza a campanha “Deixe de preconceito e se cuide, mah!”. É promovida pelo Departamento de Saúde e Assistência Social (DSAS), com as parcerias do Comitê de Responsabilidade Social (CRS) e da Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Assalce).

Entre as iniciativas, que contam com rodas de conversa e palestras, também estão os mutirões de atendimento gratuitos com o médico urologista André Castelo. O serviço tem como público-alvo servidores e colaboradores da Alece. Serviço Mutirões de consultas urológicas - Campanha Novembro Azul Onde: avenida Pontes Vieira, 2348 - Dionísio Torres (Célula de Clínica Médica do Departamento de Saúde e Assistência Social (DSAS))

Quando: dias 19 (quarta-feira) e 27 de novembro (quinta-feira) Laboratório Labclinic Durante o mês de novembro, o laboratório oferece um valor promocional de R$ 15 para rastrear o câncer de próstata, pelo exame de antígeno da próstata (PSA).