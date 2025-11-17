Exames de próstata gratuitos ou com desconto em Fortaleza

Novembro Azul: onde fazer exames de próstata gratuitos ou com desconto em FortalezaDurante o mês de novembro, são promovidas iniciativas e campanhas por clínicas e órgãos públicos em prol da luta contra o câncer de próstata; veja onde
Desde 2003, o Novembro Azul é um chamado para a conscientização da importância do tratamento e prevenção do câncer de próstata no mundo.
Este é o segundo tipo que mais mata homens no Brasil, apenas atrás do câncer de pele não melanoma.
Por isso, são promovidas iniciativas, como campanhas para incentivar o cuidado da saúde masculina pela sua observação com regularidade, prevenindo futuros impactos.
Novembro azul: onde fazer exames de próstata gratuitos ou com descontos
No País, programações acerca de um dos temas centrais do mês de novembro estão em alta. As ações procuram combater o aumento de casos da doença, que é cada vez mais alarmante.
Em Fortaleza, órgãos públicos e centros hospitalares e clínicos promovem mutirões, promoções e consultas gratuitas para que sejam realizados exames de próstata; veja onde:
Santa Casa da Misericórdia
Sob gestão da Prefeitura, a instituição oferta todos os serviços da unidade de forma gratuita, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), desde julho deste ano.
Entre eles, está um mutirão de consultas urológicas gratuitas na sexta-feira, 21. Cirurgias e exames serão alguns dos procedimentos disponíveis ao público. Todos os atendimentos serão destinados aos usuários cadastrados na lista de espera da rede municipal de saúde.
A programação completa da campanha para elevar a saúde do homem neste Novembro Azul será divulgada na segunda-feira, 17.
Serviço
Mutirão de consultas urológicas - Campanha Novembro Azul
- Onde: rua Barão do Rio Branco, 20 - Centro (Santa Casa de Misericórdia)
- Quando: 21 de novembro (sexta-feira)
Anexo III da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece)
Focando no Novembro Azul, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) realiza a campanha “Deixe de preconceito e se cuide, mah!”.
É promovida pelo Departamento de Saúde e Assistência Social (DSAS), com as parcerias do Comitê de Responsabilidade Social (CRS) e da Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Assalce).
Entre as iniciativas, que contam com rodas de conversa e palestras, também estão os mutirões de atendimento gratuitos com o médico urologista André Castelo. O serviço tem como público-alvo servidores e colaboradores da Alece.
Serviço
Mutirões de consultas urológicas - Campanha Novembro Azul
- Onde: avenida Pontes Vieira, 2348 - Dionísio Torres (Célula de Clínica Médica do Departamento de Saúde e Assistência Social (DSAS))
- Quando: dias 19 (quarta-feira) e 27 de novembro (quinta-feira)
Laboratório Labclinic
Durante o mês de novembro, o laboratório oferece um valor promocional de R$ 15 para rastrear o câncer de próstata, pelo exame de antígeno da próstata (PSA).
É indicado para homens a partir de 45 anos ou 40, que apresentam riscos de saúde. Para fazer o exame, é recomendado que o paciente passe pelo menos três dias sem relações sexuais, masturbação, andar de moto, bicicleta ou a cavalo.
Serviço
Exame de PSA total e/ou livre - Valor promocional para o mês de novembro
- Onde: rua Dr, João Moreira, 365 - Centro; rua Oscar Araripe, 783 - Bom Jardim (Laboratório Labclinic)
Clínica Santa Clara
Com preços promocionais para o mês de Novembro Azul, a Clínica Santa Clara oferta consultas com médicos urologistas, exame de PSA com ultrassonografia e biópsia de próstata com urodinâmica/urofluxometria.
Em postagem do Instagram, escreveu: “Cuidar da saúde masculina é vital: o diagnóstico precoce faz a diferença”.
Serviço
Consultas, exames e procedimentos - Valores promocionais para o mês de novembro
- Onde: rua Dr. João Moreira, 343 - Centro (Unidade 1); rua Dr. João Moreira, 379 - Centro (Unidade 2); rua Senador Pompeu, 441 - Centro (Unidade 3); rua Senador Pompeu, 491 - Centro (Unidade 4)
Postos de saúde do SUS
O Sistema Unificado de Saúde (SUS) oferece cobertura completa e gratuita para exames, diagnóstico e tratamento do câncer de próstata.
Para uma avaliação inicial e encaminhamento de procedimentos, deve ser procurada uma Unidade Básica de Saúde (UBS).
Novembro Azul: 4 cuidados preventivos contra o câncer de próstata
Aproximadamente 1,5 milhão de casos registrados no mundo em 2022, por dados do World Cancer Research Fund, determinam esse tipo de câncer como um dos mais recorrentes em escala global.
Saiba 4 cuidados a serem tomados contra o câncer de próstata, com base em falas de especialistas da medicina:
- Manutenção de peso adequado: é uma medida que diminui o risco de avançar o estágio do câncer;
- Adoção de hábitos saudáveis: praticar atividades físicas e ter uma alimentação equilibrada são alguns deles;
- Evite bebidas alcoólicas e fumar: este é um cuidado que previne não só o câncer de próstata, mas outras doenças crônicas, como hipertensão arterial e bronquite crônica;
- Ir regularmente ao médico: exames de rotina ajudam a prevenir doenças e/ou começar tratamentos logo no seu estágio inicial, evitando uma propagação maior.
O mês de novembro vem como uma forma de alertar as pessoas sobre a saúde do homem, com o Novembro Azul como uma campanha contra uma doença cada vez mais preocupante.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente