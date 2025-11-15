Homem celebra 100 anos de vida ao lado da família em Beberibe

A comemoração ocorreu ao lado da família / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Nascido em 5 de novembro de 1925, João Murilo dos Santos, mais conhecido como João Zabel, completou 100 anos de vida no último dia dia 5 de novembro. Morador de Beberibe, no interior do Ceará, o agricultor é um dos poucos moradores do município a alcançar os três dígitos de idade. LEIA TAMBÉM | Zé Pinto: centenário do artista é celebrado com exposição

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apenas 15 pessoas com 100 anos ou mais vivem em Beberibe, conforme o último Censo, realizado em 2022. A comemoração do centenário reuniu quatro gerações da família na casa onde ele mora, num encontro marcado por afeto e memórias. Apesar de não ter a mesma lucidez de outros tempos, João Zabel ainda guarda as lembranças de quando era casado com dona Nazaré dos Santos com quem teve oito filhos. “Graças a Deus, foram 57 anos de casado, mas nós nunca brigamos. Foram 57 anos de amor e felicidade”, conta. Os filhos, geraram para o casal 28 netos, 41 bisnetos e dois tataranetos

O centenário conta que quando era agricultor “saía cedo com um pedaço de rapadura e farinha pra passar o dia no roçado. À noite, era feijão com rapadura e, às vezes, ainda ia pescar uns peixinhos miúdos da praia”. CONFIRA | A lucidez centenária de dom Edmilson, o bispo mais idoso do Brasil O momento foi de celebração e homenagens. Francilene dos Santos, neta do aniversariante, não conteve as lágrimas ao lembrar do legado deixado pelo avô.

“Vô, ter o senhor é a garantia de momentos inesquecíveis. Talvez o senhor não saiba, mas é um exemplo de força e garra — não só para sua família, mas toda a comunidade. Estar aqui e ter a graça de poder falar e sua sabedoria e amor, é motivo de felicidade para todos nós”, disse emocionada. Francisca dos Santos, uma das filhas, lembrou de sua infância, ressaltando as dificuldades enfrentadas pelo pai e os valores que ele transmitiu. “Ele ia pro roçado com uma bandinha de coco e um pedaço de rapadura, voltava cansado, mas com a mesma alegria e a mesma fé. [...] Foi com ele que aprendemos a obedecer, respeitar e agradecer. Tudo o que somos hoje devemos a ele e à nossa mãe”, declarou.