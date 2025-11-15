Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem celebra 100 anos de vida ao lado da família em Beberibe

João Zabel nasceu em 1925 e é um poucos moradores da cidade a ter três dígitos de idade, segundo o último censo do IBGE realizado em 2022
Atualizado às Autor Carlos Daniel
Carlos Daniel Repórter / Estagiário
Nascido em 5 de novembro de 1925, João Murilo dos Santos, mais conhecido como João Zabel, completou 100 anos de vida no último dia dia 5 de novembro. Morador de Beberibe, no interior do Ceará, o agricultor é um dos poucos moradores do município a alcançar os três dígitos de idade.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apenas 15 pessoas com 100 anos ou mais vivem em Beberibe, conforme o último Censo, realizado em 2022.

A comemoração do centenário reuniu quatro gerações da família na casa onde ele mora, num encontro marcado por afeto e memórias. Apesar de não ter a mesma lucidez de outros tempos, João Zabel ainda guarda as lembranças de quando era casado com dona Nazaré dos Santos com quem teve oito filhos.

“Graças a Deus, foram 57 anos de casado, mas nós nunca brigamos. Foram 57 anos de amor e felicidade”, conta.

Os filhos, geraram para o casal 28 netos, 41 bisnetos e dois tataranetos

O centenário conta que quando era agricultor “saía cedo com um pedaço de rapadura e farinha pra passar o dia no roçado. À noite, era feijão com rapadura e, às vezes, ainda ia pescar uns peixinhos miúdos da praia”.

O momento foi de celebração e homenagens. Francilene dos Santos, neta do aniversariante, não conteve as lágrimas ao lembrar do legado deixado pelo avô.

“Vô, ter o senhor é a garantia de momentos inesquecíveis. Talvez o senhor não saiba, mas é um exemplo de força e garra — não só para sua família, mas toda a comunidade. Estar aqui e ter a graça de poder falar e sua sabedoria e amor, é motivo de felicidade para todos nós”, disse emocionada.

Francisca dos Santos, uma das filhas, lembrou de sua infância, ressaltando as dificuldades enfrentadas pelo pai e os valores que ele transmitiu.

“Ele ia pro roçado com uma bandinha de coco e um pedaço de rapadura, voltava cansado, mas com a mesma alegria e a mesma fé. [...] Foi com ele que aprendemos a obedecer, respeitar e agradecer. Tudo o que somos hoje devemos a ele e à nossa mãe”, declarou.

Já Diná Maria, outra filha, lembrou com carinho das lições aprendidas na infância. “Hoje a gente agradece até pelas palmadas. Foi assim que aprendemos a ser quem somos. Ele nos ensinou com firmeza, mas também com amor, e estamos aqui para celebrar um século desse guerreiro que é o nosso pai.”

Para os netos mais jovens, o centenário é símbolo de herança e identidade. A engenheira Franciana dos Santos Rocha, neta e João Zabel, destacou o valor da memória familiar:

“É sempre uma emoção se reunir com a família e celebrar o aniversário do meu avô e relembrar os bons momentos da minha infância com ele e da minha avô. Eles são os meus grandes exemplos de dedicação e força no trabalho. Cresci vendo isso e tento levar essa força comigo.”

 

