Homem celebra 100 anos de vida ao lado da família em Beberibe

Homem celebra 100 anos de vida ao lado da família em BeberibeJoão Zabel nasceu em 1925 e é um poucos moradores da cidade a ter três dígitos de idade, segundo o último censo do IBGE realizado em 2022
Nascido em 5 de novembro de 1925, João Murilo dos Santos, mais conhecido como João Zabel, completou 100 anos de vida no último dia dia 5 de novembro. Morador de Beberibe, no interior do Ceará, o agricultor é um dos poucos moradores do município a alcançar os três dígitos de idade.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apenas 15 pessoas com 100 anos ou mais vivem em Beberibe, conforme o último Censo, realizado em 2022.
A comemoração do centenário reuniu quatro gerações da família na casa onde ele mora, num encontro marcado por afeto e memórias. Apesar de não ter a mesma lucidez de outros tempos, João Zabel ainda guarda as lembranças de quando era casado com dona Nazaré dos Santos com quem teve oito filhos.
“Graças a Deus, foram 57 anos de casado, mas nós nunca brigamos. Foram 57 anos de amor e felicidade”, conta.
Os filhos, geraram para o casal 28 netos, 41 bisnetos e dois tataranetos
O centenário conta que quando era agricultor “saía cedo com um pedaço de rapadura e farinha pra passar o dia no roçado. À noite, era feijão com rapadura e, às vezes, ainda ia pescar uns peixinhos miúdos da praia”.
O momento foi de celebração e homenagens. Francilene dos Santos, neta do aniversariante, não conteve as lágrimas ao lembrar do legado deixado pelo avô.
“Vô, ter o senhor é a garantia de momentos inesquecíveis. Talvez o senhor não saiba, mas é um exemplo de força e garra — não só para sua família, mas toda a comunidade. Estar aqui e ter a graça de poder falar e sua sabedoria e amor, é motivo de felicidade para todos nós”, disse emocionada.
Francisca dos Santos, uma das filhas, lembrou de sua infância, ressaltando as dificuldades enfrentadas pelo pai e os valores que ele transmitiu.
“Ele ia pro roçado com uma bandinha de coco e um pedaço de rapadura, voltava cansado, mas com a mesma alegria e a mesma fé. [...] Foi com ele que aprendemos a obedecer, respeitar e agradecer. Tudo o que somos hoje devemos a ele e à nossa mãe”, declarou.
Já Diná Maria, outra filha, lembrou com carinho das lições aprendidas na infância. “Hoje a gente agradece até pelas palmadas. Foi assim que aprendemos a ser quem somos. Ele nos ensinou com firmeza, mas também com amor, e estamos aqui para celebrar um século desse guerreiro que é o nosso pai.”
Para os netos mais jovens, o centenário é símbolo de herança e identidade. A engenheira Franciana dos Santos Rocha, neta e João Zabel, destacou o valor da memória familiar:
“É sempre uma emoção se reunir com a família e celebrar o aniversário do meu avô e relembrar os bons momentos da minha infância com ele e da minha avô. Eles são os meus grandes exemplos de dedicação e força no trabalho. Cresci vendo isso e tento levar essa força comigo.”