Policial civil é demitido por extorsão em Fortaleza

Um policial civil foi demitido por cometer extorsão em uma delegacia de Fortaleza. Decisão, assinada pelo governador Elmano de Freitas (PT), foi publicada no Diario Oficial do Estado (DOE), na sexta-feira, 7.
De acordo com informações anexadas ao documento, a transgressão teria sido cometida no dia 12 de dezembro de 2023, no 13º Distrito Policial, localizado na Cidade dos Funcionários, na Capital.
Punição foi adotada contra o investigador Kelliton Magalhães Pinheiro, após o governador acatar o Relatório Final elaborado pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD).
Em documento é destacado que a decisão considera "as condutas do processado em relação aos valores e deveres do Policial Civil", frisando ainda que "restou plenamente demonstrado que o processado praticou as transgressões disciplinares constantes da Portaria Instauradora".
Defesa diz que vai recorrer
O investigador havia sido afastado preventivamente de suas funções. A edição do DOE do dia 18 de outubro de 2024 traz a informação sobre o afastamento, informando a realização de "várias diligências indicando a existência de fortes indícios de autoria e materialidade da prática do mencionado delito".
Kelliton também foi alvo de um inquérito policial no qual foi indiciado, culminando em processo judicial. O POVO procurou a defesa do policial para saber o posicionamento em relação a decisão de demissão.
Por meio de mensagem no WhatsApp, o advogado Paulo Pimentel informou que irá recorrer da decisão. "Esperamos e confiamos na reversão da decisão", destaca ainda.