Policial civil é demitido por extorsão em Fortaleza

Foto de apoio ilustrativo: transgressão teria sido cometida em dezembro de 2023 / Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um policial civil foi demitido por cometer extorsão em uma delegacia de Fortaleza. Decisão, assinada pelo governador Elmano de Freitas (PT), foi publicada no Diario Oficial do Estado (DOE), na sexta-feira, 7. Leia também | Três pessoas são encontradas mortas com marcas de tiros no Canindezinho