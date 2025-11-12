Outubro é o mês com mais mortes por intervenção policial no Ceará

Os meses com o maior quantitativo de mortes do tipo haviam sido março (19) e julho (19)

No geral, durante os dez primeiros meses de 2025 o Ceará registrou 2.523 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI's), sendo 167 dessas mortes ocorridas durante intervenções policiais que foram realizadas em municipios do Estado.

Em outubro, 41 pessoas morreram durante intervenções policiais realizadas no Ceará . Número é o maior registrado em 2025.

Número consta em balanço divulgado na manhã desta quarta-feira, 12, pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), e considera registros de CVLI, que são a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

Número teve aumento de 35%



Entre setembro e outubro, o número de mortes por intervenção policial aumentou 35%, indo de 9 para 41 casos. Das ocorrências registradas no mês passado está uma ação realizada em Canindé, a 118,60 km da Capital Fortaleza, que resultou no óbito de sete suspeitos.

Na ocasião, individuos ligados a uma faccção criminosa se preparavam para atacar desafetos quando foram surpreendidos por equipes policiais. Com eles foram apreendidos armas de fogo, municões e drogas.