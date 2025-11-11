Cinco mandados de prisão e 18 de busca e apreensão são cumpridos

Policia civil deflagrou operações / Crédito: Reprodução/Redes sociais

Três pessoas foram presas durante operações deflagradas na manhã desta terça-feira, 11, contra uma organização criminosa de origem carioca que atua em Fortaleza e em Maracanaú, município localizado na Região Metropolitana (RMF). Dezoito mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Leia também | Mulher é presa suspeita de agredir criança para roubar celular em Fortaleza

Outros dois mandados foram cumpridos em unidades prisionais. O que significa que alvos já estavam detidos. Criminosos articulavam crimes por meios de redes sociais Também nesta manhã foi deflagrada a segunda operação contra o mesmo grupo criminoso. Intitulada de "Ação Social", a ofensiva resultou no cumprimento de 18 mandados de busca e apreensão. De acordo com apuração policial, os integrantes da facção articulavam crimes por meio de um grupo fechado nas redes sociais. Um homem de 28 anos foi preso durante os trabalhos, flagrado em posse de entorpecentes. Não foi informado a quantidade nem o tipo de material encontrado.