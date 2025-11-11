Cinco mandados de prisão e 18 de busca e apreensão são cumpridos em Fortaleza e MaracanaúIntituladas de "Coruja" e "Ação Social", as ofensivas resultaram no cumprimento de cinco mandads de prisão e 18 mandados de busca e apreensão
Três pessoas foram presas durante operações deflagradas na manhã desta terça-feira, 11, contra uma organização criminosa de origem carioca que atua em Fortaleza e em Maracanaú, município localizado na Região Metropolitana (RMF). Dezoito mandados de busca e apreensão foram cumpridos.
Leia também | Mulher é presa suspeita de agredir criança para roubar celular em Fortaleza
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a primeira ofensiva, intitulada como “Coruja”, resultou no cumprimento dos cinco mandados de prisão por um crime de homicídio que foi registrado em março deste ano na cidade de Maracanaú.
Uma mulher de 26 anos e um homem de 31, apontados como sendo os mandantes do ato criminoso, foram detidos durante a operação.
Leia mais
Um terceiro envolvido também foi capturado, um homem de 22 anos que já possuí antecedentes criminais por tráfico de drogas, por integrar organização criminosa e roubo.
Outros dois mandados foram cumpridos em unidades prisionais. O que significa que alvos já estavam detidos.
Criminosos articulavam crimes por meios de redes sociais
Também nesta manhã foi deflagrada a segunda operação contra o mesmo grupo criminoso. Intitulada de "Ação Social", a ofensiva resultou no cumprimento de 18 mandados de busca e apreensão.
De acordo com apuração policial, os integrantes da facção articulavam crimes por meio de um grupo fechado nas redes sociais. Um homem de 28 anos foi preso durante os trabalhos, flagrado em posse de entorpecentes. Não foi informado a quantidade nem o tipo de material encontrado.
Homem já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e roubo a pessoa. Ele recebeu voz de prisão e foi colocado à disposição da Justiça.
As duas ações foram deflagradas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), com o apoio da Delegacia de Maracanaú.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente