Integrantes de facção do Rio são presos a caminho do Ceará

Dois homens transportando arma, munições e líquido semelhante ao lança-perfume foram detidos em Teresópolis. Um dos membros possuía mandado por homicídio

Dois membros de uma facção criminosa que atua no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, foram presos transportando uma arma, centenas de munições e acessórios táticos camuflados dentro de ônibus com destino a Guaraciaba do Norte , a 325 quilômetros (km) de Fortaleza , nessa terça-feira, 4.

A abordagem feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ocorreu na BR-116, em Teresópolis, na região serrana do Rio, durante a Operação Atena, que reforça o policiamento nas rodovias federais.

De acordo com a PRF, um dos detidos possuía mandado de prisão pelo crime de homicídio.

Eles afirmaram que estavam hospedados na casa de parentes no Complexo do Alemão e que viajariam para Sobral, a 233,78 km de Fortaleza. Suspeita é de refúgio no Ceará.

