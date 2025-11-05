Integrantes de facção do Rio são presos a caminho do Ceará

Integrantes de facção do Rio são presos a caminho do CearáDois homens transportando arma, munições e líquido semelhante ao lança-perfume foram detidos em Teresópolis. Um dos membros possuía mandado por homicídio
Dois membros de uma facção criminosa que atua no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, foram presos transportando uma arma, centenas de munições e acessórios táticos camuflados dentro de ônibus com destino a Guaraciaba do Norte, a 325 quilômetros (km) de Fortaleza, nessa terça-feira, 4.
A abordagem feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ocorreu na BR-116, em Teresópolis, na região serrana do Rio, durante a Operação Atena, que reforça o policiamento nas rodovias federais.
De acordo com a PRF, um dos detidos possuía mandado de prisão pelo crime de homicídio.
Eles afirmaram que estavam hospedados na casa de parentes no Complexo do Alemão e que viajariam para Sobral, a 233,78 km de Fortaleza. Suspeita é de refúgio no Ceará.
Segundo a PRF, o veículo passou ainda nas comunidades Rocinha e Rio das Pedras.
Parte do material continha inscrições relacionadas a grupo criminoso que atua em comunidades da zona norte carioca.
A ocorrência foi encaminhada à 110ª Delegacia de Polícia (Teresópolis), responsável pela investigação.
Veja o que foi apreendido
Nas bagagens da dupla, os agentes encontraram:
- Um revólver calibre .357;
- 267 munições, com calibres 9 mm e 5,56 mm;
- 12 carregadores;
- Acessórios camuflados, como coturnos, bandoleira, calças, camisas, coletes, balaclavas;
- Dois frascos contendo líquido assemelhado à "lança-perfume".