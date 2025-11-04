Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mulheres vítimas de violência serão incluídas no Programa CNH Popular

Projeto será enviado para a Assembleia Legislativa do Ceará
O governador Elmano de Freitas (PT) enviou para Assembleia Legisllativa, nesta terça-feira, 4, projeto que garante que mulheres vítimas de violência façam parte do Programa de CNH Popular no Ceará. 

"ssa é uma medida fundamental para fortalecer a independência e oferecer novas oportunidades a quem está recomeçando a vida com coragem e dignidade. Conto com o apoio dos parlamentares para que a proposta seja aprovada em breve e possamos transformar essa conquista em realidade", disse o governador. 

