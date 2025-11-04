Mulheres vítimas de violência serão incluídas no Programa CNH Popular

O governador Elmano de Freitas (PT) enviou para Assembleia Legisllativa, nesta terça-feira, 4, projeto que garante que mulheres vítimas de violência façam parte do Programa de CNH Popular no Ceará.

"ssa é uma medida fundamental para fortalecer a independência e oferecer novas oportunidades a quem está recomeçando a vida com coragem e dignidade. Conto com o apoio dos parlamentares para que a proposta seja aprovada em breve e possamos transformar essa conquista em realidade", disse o governador.