Líder do Comando Vermelho da Bahia é preso em Fortaleza

Operação foi realizada na Bahia e no Ceará / Crédito: Divulgação | Policia Civil da Bahia

Um homem de 32 anos, apontado como chefe do Comando Vermelho da Bahia, foi preso nesta terça-feira, 4, na cidade de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Ele foi encontrado no município cearense ao lado de sua companheira, que também foi detida por integrar a facção carioca. Leia também | Expulsões no Cidade Jardim I: sete suspeitos são presos

