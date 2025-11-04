Líder do Comando Vermelho da Bahia é preso em Fortaleza

Líder do Comando Vermelho da Bahia é preso em FortalezaEle foi encontrado no Eusébio ao lado de sua companheira, que também foi detida por integrar a facção carioca
Um homem de 32 anos, apontado como chefe do Comando Vermelho da Bahia, foi preso nesta terça-feira, 4, na cidade de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Ele foi encontrado no município cearense ao lado de sua companheira, que também foi detida por integrar a facção carioca.
De acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o casal estava foragido da Justiça baiana e foi preso durante a Operação Freedom, cordenada na manhã de hoje pela Policia Civil da Bahia (PCBA) e realizada com apoio da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).
Investigação aponta que o homem detido atuava na liderança do grupo criminoso, comandando a logística de drogas e armamentos, e também autorizando crimes.
Foram cumpridos contra ele e sua companheira mandados de prisão temporária, expedidos pelos crimes de tráfico de drogas. Casal foi levado para a sede da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (Denarc), na Capital cearense, onde esperam pela transferência para o estado baiano.
Operação resulta na prisão de 31 pessoas
Operação freedom foi realizada na Bahia e no Ceará, com foco em desarticular o núcleo armado e financeiro do Comando Vermelho. Até às 10 horas da manhã de hoje foram presas 31 pessoas e cumpridos 46 mandados de busca e apreensão.
De acordo com governo baiano, mandados foram cumpridos em Salvador, nos bairros da Liberdade, Uruguai, Pernambués, Narandiba e Areia Branca, e nos municípios de Aratuípe e Ilhéus. No Ceará, foram cumpridos na cidade de Eusébio.
Além disso, mais de 90 ordens judiciais foram expedidas e estão sendo cumpridas ao longo do dia. Justiça determinou ainda o bloqueio de 51 contas bancárias ligadas ao grupo investigado.