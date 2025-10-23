Aluno é morto a tiros em estacionamento de academia em Sobral; suspeito é capturado

Aluno é morto a tiros em estacionamento de academia em Sobral; suspeito é capturadoCrime aconteceu na noite dessa quarta-feira, 22. Imagens de câmera de segurança registraram o ataque criminoso. Demais suspeitos do ataque criminoso fugiram
Um aluno foi morto a tiros na noite dessa quarta-feira, 22, no bairro Junco, em Sobral, na região Norte do Estado. O crime aconteceu no estacionamento de uma academia, no momento em que a vítima deixava o local em uma motocicleta. Um adolescente foi capturado pouco depois do crime.
Imagens de câmeras de segurança registraram o homicídio e mostram pelo menos dois homens participando do ataque. No vídeo, o primeiro suspeito chega a pé, usando um capacete, e se aproxima da vítima, efetuando disparos de arma de fogo.
Leia Mais | Ataque a alunos de Sobral foi mandado por PCC; rivalidade de facções permeava cotidiano escolar
Logo em seguida, outro suspeito, que vestia um uniforme semelhante ao utilizado por profissionais de empresas de telefonia, também se aproxima e atira contra a vítima, que já estava caída no chão. Durante a ação, os dois suspeitos chegam a se chocar um contra o outro.
Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), um adolescente de 15 anos foi apreendido por equipes do 2º Batalhão da PMCE logo após o crime. A captura aconteceu por agentes que estavam de folga nas proximidades. Eles ouviram os disparos e foram até o local do crime.
Na ocasião, eles encontraram um revólver calibre .38 e iniciaram um acompanhamento tático para capturar os suspeitos. Durante a ação, os indivíduos efetuaram disparos contra os agentes, que reagiram. Os suspeitos conseguiram fugir para uma área de mata, onde o reforço policial foi solicitado.
Ainda durante as diligências, uma equipe da PM visualizou um homem em atitude suspeita após ele demonstrar nervosismo e tentar se afastar rapidamente ao notar a aproximação da viatura.
Leia Mais | Famílias que vieram de área do CV teriam sido expulsas de residencial pelo TCP
Os policiais militares realizaram a abordagem do suspeito, um adolescente que confessou a participação no homicídio. O suspeito também chegou a informar o local onde estava uma motocicleta utilizada no ataque criminoso. A vítima não foi identificada pela PM.
O adolescente apreendido foi conduzido à Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral, onde foi autuado por ato infracional análogo ao crime de homicídio. Ele possui antecedentes por atos infracionais análogos aos crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo e receptação.
Leia mais