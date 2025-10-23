Aluno é morto a tiros em estacionamento de academia em Sobral; suspeito é capturado

Crime aconteceu no estacionamento de uma academia em Sobral, no Ceará / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um aluno foi morto a tiros na noite dessa quarta-feira, 22, no bairro Junco, em Sobral, na região Norte do Estado. O crime aconteceu no estacionamento de uma academia, no momento em que a vítima deixava o local em uma motocicleta. Um adolescente foi capturado pouco depois do crime. Imagens de câmeras de segurança registraram o homicídio e mostram pelo menos dois homens participando do ataque. No vídeo, o primeiro suspeito chega a pé, usando um capacete, e se aproxima da vítima, efetuando disparos de arma de fogo.

Logo em seguida, outro suspeito, que vestia um uniforme semelhante ao utilizado por profissionais de empresas de telefonia, também se aproxima e atira contra a vítima, que já estava caída no chão. Durante a ação, os dois suspeitos chegam a se chocar um contra o outro. Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), um adolescente de 15 anos foi apreendido por equipes do 2º Batalhão da PMCE logo após o crime. A captura aconteceu por agentes que estavam de folga nas proximidades. Eles ouviram os disparos e foram até o local do crime. Na ocasião, eles encontraram um revólver calibre .38 e iniciaram um acompanhamento tático para capturar os suspeitos. Durante a ação, os indivíduos efetuaram disparos contra os agentes, que reagiram. Os suspeitos conseguiram fugir para uma área de mata, onde o reforço policial foi solicitado.