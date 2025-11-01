Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Veja "casos emblemáticos" de expulsões de moradores no Ceará, conforme o DRCO

Relatório da Polícia Civil mostra que, nos últimos meses, houve aumento no número de casos de deslocamentos forçados de moradores praticados por facções
Autor Lucas Barbosa
Autor
Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades
Ilustrando o aumento no número de moradores expulsos de suas casas nos últimos meses, o Relatório Técnico nº 224/2025/DRCO/PCCE listou seis “casos emblemáticos” da prática registrados entre junho e outubro deste ano no Ceará.

Como O POVO mostrou mais cedo, de acordo com dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), entre 1º janeiro de 2024 e 30 de setembro de 2025, ocorreram 219 eventos nos quais facções criminosas expulsaram moradores de suas casas no Ceará.

São episódios ocorridos nos bairros José de Alencar e nos residenciais Cidade Jardim I e Maria Tomásia, em Fortaleza; no bairro Guajiru, em Caucaia; na comunidade conhecida como Jacarezal, em Pacatuba; e no distrito de Uiraponga, em Morada Nova

No José de Alencar, em 1º de outubro último, um condomínio teve o muro pichado por criminosos com ameaças que ordenavam determinados moradores a se mudarem em 24 horas. As placas dos carros dos alvos das ameaças chegaram a ser transcritas nas pichações.

Já no Cidade Jardim I, conjunto habitacional localizado no José Walter, a disputa entre CV e TCP, intensificada em setembro, fez com que diversas famílias fossem expulsas da região.

Em 15 de outubro, O POVO mostrou que, pelo menos, quatro pessoas afirmaram ter deixado suas moradias no Cidade Jardim I por determinação de membros do TCP. As expulsões teriam sido motivadas porque as vítimas tinham familiares que integravam o CV.

O relatório também lista os deslocamentos ocorridos no conjunto Maria Tomásia, no bairro Jangurussu, entre os casos emblemáticos. “Relatórios da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) indicam que o local é estratégico para o tráfico de drogas, oferecendo acesso a bairros como Conjunto Palmeiras, São Cristóvão, Parque Dois Irmãos e Messejana, todos com presença consolidada de facções”, afirmou o DRCO.

Já na Região Metropolitana de Fortaleza, os analistas destacam o caso do bairro Guajiru, em Caucaia, onde, em junho deste ano, dois homens foram denunciados pelo Ministério Público Estadual (MPCE) acusados de cobrarem taxas de até R$ 600 de moradores e comerciantes sob pena de expulsão.

Em Pacatuba, por sua vez, uma vila com cerca de 30 casas foi abandonada em meio à disputa entre CV e TCP nos meses de setembro e outubro. O DRCO cita que, pelo menos, dois homicídios foram registrados na localidade em 22 e 25 de setembro. “Com a saída das famílias, houve relatos de escolas e postos de saúde com atividades suspensas e comércio local interrompido”.

Por fim, em Uiraponga, inúmeros moradores deixaram suas casas em junho em meio a uma disputa entre faccionados até então integrantes de GDE e TCP. “Esses episódios demonstram que a disputa territorial entre grupos criminosos não se restringe mais aos grandes centros urbanos, espalhando-se para áreas rurais e distritos interioranos, onde o poder público enfrenta maiores dificuldades de presença e resposta imediata”, afirmou o DRCO.

Facções expulsaram moradores em, ao menos, 49 bairros de Fortaleza

Em 2024 e 2025, a SSPDS registrou 143 eventos com expulsões de moradores, que ocorreram em 49 bairros de Fortaleza. Com 16 ocorrências cada, Ancuri e José Walter são os bairros de Fortaleza onde mais casos aconteceram, segundo o levantamento.

Em seguida, vêm Vicente Pinzón (com 15 casos), Jangurussu (8), Barra do Ceará (7), Papicu (7) e Canindezinho (6). Depois de Fortaleza, é Maranguape, na RMF, o município com o maior número de expulsões de moradores, com 19 casos.

Em seguida, estão: Maracanaú (16), Caucaia (15), Sobral (7), Pacatuba (2), Quixadá (2) e Cascavel (1).

