Veja "casos emblemáticos" de expulsões de moradores no Ceará, conforme o DRCO

Pichação alusiva à facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) no residencial Cidade Jardim I, localizado no bairro José Walter, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Ilustrando o aumento no número de moradores expulsos de suas casas nos últimos meses, o Relatório Técnico nº 224/2025/DRCO/PCCE listou seis “casos emblemáticos” da prática registrados entre junho e outubro deste ano no Ceará.

Como O POVO mostrou mais cedo, de acordo com dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), entre 1º janeiro de 2024 e 30 de setembro de 2025, ocorreram 219 eventos nos quais facções criminosas expulsaram moradores de suas casas no Ceará.

Em 15 de outubro, O POVO mostrou que, pelo menos, quatro pessoas afirmaram ter deixado suas moradias no Cidade Jardim I por determinação de membros do TCP. As expulsões teriam sido motivadas porque as vítimas tinham familiares que integravam o CV. O relatório também lista os deslocamentos ocorridos no conjunto Maria Tomásia, no bairro Jangurussu, entre os casos emblemáticos. “Relatórios da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) indicam que o local é estratégico para o tráfico de drogas, oferecendo acesso a bairros como Conjunto Palmeiras, São Cristóvão, Parque Dois Irmãos e Messejana, todos com presença consolidada de facções”, afirmou o DRCO.

Já na Região Metropolitana de Fortaleza, os analistas destacam o caso do bairro Guajiru, em Caucaia, onde, em junho deste ano, dois homens foram denunciados pelo Ministério Público Estadual (MPCE) acusados de cobrarem taxas de até R$ 600 de moradores e comerciantes sob pena de expulsão.



Em Pacatuba, por sua vez, uma vila com cerca de 30 casas foi abandonada em meio à disputa entre CV e TCP nos meses de setembro e outubro. O DRCO cita que, pelo menos, dois homicídios foram registrados na localidade em 22 e 25 de setembro. “Com a saída das famílias, houve relatos de escolas e postos de saúde com atividades suspensas e comércio local interrompido”.

Por fim, em Uiraponga, inúmeros moradores deixaram suas casas em junho em meio a uma disputa entre faccionados até então integrantes de GDE e TCP. “Esses episódios demonstram que a disputa territorial entre grupos criminosos não se restringe mais aos grandes centros urbanos, espalhando-se para áreas rurais e distritos interioranos, onde o poder público enfrenta maiores dificuldades de presença e resposta imediata”, afirmou o DRCO.

Facções expulsaram moradores em, ao menos, 49 bairros de Fortaleza

Em 2024 e 2025, a SSPDS registrou 143 eventos com expulsões de moradores, que ocorreram em 49 bairros de Fortaleza. Com 16 ocorrências cada, Ancuri e José Walter são os bairros de Fortaleza onde mais casos aconteceram, segundo o levantamento.

