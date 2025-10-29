Uece se mantém em ranking internacional de melhores universidades

Uece é uma das universidades brasileiras listadas no ranking da Times Higher Education / Crédito: FABIO LIMA/O POVO

Entre os representantes brasileiros do segmento de ensino superior, a Universidade Estadual do Ceará (Uece) é listada na edição de 2026 do ranking internacional da Times Higher Education. A instituição ocupa o 1º lugar entre as universidades estaduais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste em duas categorias: “Ensino” e “Ambiente de Pesquisa”. O indicador anual avalia as universidades em agrupamentos de “Ensino”, “Ambiente de Pesquisa”, “Qualidade de Pesquisa”, “Indústria” e “Perspectivas Internacionais”, além de uma pontuação geral. Das 2.191 instituições de 115 países e territórios, 47 estão no Brasil.