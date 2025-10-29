Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Uece se mantém em ranking internacional de melhores universidades

Uece se mantém em ranking internacional de melhores universidades

A instituição de ensino superior ocupa o primeiro lugar entre as estaduais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste nas categorias Ensino e Ambiente de Pesquisa, em classificação feita anualmente
Autor Penélope Menezes
Autor
Penélope Menezes Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Entre os representantes brasileiros do segmento de ensino superior, a Universidade Estadual do Ceará (Uece) é listada na edição de 2026 do ranking internacional da Times Higher Education. A instituição ocupa o 1º lugar entre as universidades estaduais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste em duas categorias: “Ensino” e “Ambiente de Pesquisa”.

O indicador anual avalia as universidades em agrupamentos de “Ensino”, “Ambiente de Pesquisa”, “Qualidade de Pesquisa”, “Indústria” e “Perspectivas Internacionais”, além de uma pontuação geral. Das 2.191 instituições de 115 países e territórios, 47 estão no Brasil.

Unifor e UFC vencem Top of Mind das faculdades no Estado | SAIBA MAIS

Uece em ranking internacional: universidade está na lista de edições anteriores

“A presença da Uece no ranking revela a força de uma universidade que amadureceu sem perder o sentido de missão pública. Cada conquista é resultado direto do empenho e da dedicação das pessoas que constroem a Uece todos os dias”, declara o reitor da universidade, professor Hidelbrando Soares.

Soares também destacou que a “maturidade acadêmico-científica” da instituição é traduzida na capacidade de formação dos profissionais, comprometidos com o desenvolvimento do Ceará e na produção de conhecimento.

A Uece aparece em outras edições do ranking internacional e já fez parte das listagens de 2019 a 2025. No Ceará, o ranking atual também é representado pela Universidade de Fortaleza (Unifor).

Mais de 7 mil candidatos cotistas são indeferidos pela Uece | LEIA MAIS

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar