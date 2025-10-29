Plano Diretor chega na Câmara; vereadores aprovarão até dezembro

Plano Direto chegou para análise na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) / Crédito: Foto: Mateus Dantas / CMFor

Chegou nesta quarta-feira, 29, na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), o projeto do Plano Diretor de Fortaleza. A matéria chegou extrapauta, com pedido de trâmite em regime de urgência. O texto será avaliado na comissão especial, presidida pelo vereador Benigno Júnior (Republicanos) e que tem Bruno Mesquita (PSD), líder do prefeito Evandro Leitão (PT), como vice-presidente. Mesquita também foi escolhido como relator da proposta. O vereador Leo Couto (PSB), presidente da CMFor, afirmou em entrevista coletiva que o texto enviado ao Parlamento é uma "espinha dorsal" do Plano Diretor, mas que as discussões e análises serão tocadas pelos vereadores. Ele declarou que a Câmara buscará o "equilíbrio" entre setores. O Plano Diretor está sem atualização desde 2019.

O superintendente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan), Artur Bruno (PT), definiu o Plano Diretor como o mais "progressistas e inovador" da história de Fortaleza. Ele citou como exemplos a participação popular na construção da mensagem, a proteção ambiental prevista e o crescimento por meio da construção civil.

"Fortaleza continuará crescendo. A construção civil de Fortaleza é inovadora, é referência nacional. A cidade não vai ficar congelada, muito pelo contrário, vai continuar crescendo. Inclusive com prédios altos em algumas áreas, não haverá problema", disse. O superintendente também afirmou que a Câmara Municipal terá total autonomia para fazer alterações no texto enviado pelo prefeito Evandro Leitão. Mesmo com aprovações de pontos divergentes entre a Prefeitura e o que foi votado na Conferência da Cidade, como por exemplo o zoneamento da floresta do aeroporto, o aval final será dos vereadores.