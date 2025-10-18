Cinco pessoas são baleadas no Bom Jardim; duas vítimas morreram

Crime ocorreu neste sábado, dia 18. Os feridos foram socorridos e levados para unidade de saúde

Cinco pessoas foram baleadas no Bom Jardim, em Fortaleza, na tarde deste sábado, 18. Duas dessas vítimas morreram e as outras foram socorridas. As mortes foram confirmadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

De acordo com o órgão, os dois mortos não foram identificados formalmente. Os sobreviventes foram levados para unidades hospitalares. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.