Cinco pessoas são baleadas no Bom Jardim; duas vítimas morreram

Crime ocorreu neste sábado, dia 18. Os feridos foram socorridos e levados para unidade de saúde
Atualizado às Autor Jéssika Sisnando
Jéssika Sisnando Repórter
Cinco pessoas foram baleadas no Bom Jardim, em Fortaleza, na tarde deste sábado, 18. Duas dessas vítimas morreram e as outras foram socorridas. As mortes foram confirmadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). 

De acordo com o órgão, os dois mortos não foram identificados formalmente. Os sobreviventes foram levados para unidades hospitalares. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos. 

Conforme a SSPDS, equipes da Polícia Militar, Perícia Forense do Estado do Ceará e Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionados para a ocorrência. 

A 2ª delegacia do DHPP está a cargo dos trabalhos de investigação. 

