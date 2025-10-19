Operação policial prende suspeito de adulterar veículos em Fortaleza

A prisão em flagrante foi registrada pela Polícia Civil no sábado, 18, incluindo a apreensão de dois motores adulterados no estabelecimento

Um homem de 59 anos foi preso em flagrante na manhã desse sábado, 18, em um estabelecimento comercial no bairro Damas, em Fortaleza, após suspeita de adulteração de veículos automotores. Durante a ação, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apreendeu dois motores adulterados.

A equipe policial da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) visitou o local após um trabalho investigativo. Na vistoria, encontraram os motores, o que resultou na autuação em flagrante do responsável por crime contra a fé pública.