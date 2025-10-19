Operação policial prende suspeito de adulterar veículos em Fortaleza

Operação policial prende suspeito de adulterar veículos em FortalezaA prisão em flagrante foi registrada pela Polícia Civil no sábado, 18, incluindo a apreensão de dois motores adulterados no estabelecimento
Um homem de 59 anos foi preso em flagrante na manhã desse sábado, 18, em um estabelecimento comercial no bairro Damas, em Fortaleza, após suspeita de adulteração de veículos automotores. Durante a ação, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apreendeu dois motores adulterados.
A equipe policial da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) visitou o local após um trabalho investigativo. Na vistoria, encontraram os motores, o que resultou na autuação em flagrante do responsável por crime contra a fé pública.
Operação Desmanche do Crime: saiba mais sobre a prisão em flagrante
A prisão faz parte da Operação Desmanche do Crime, responsável por fiscalizar o comércio de veículos e peças usadas. A iniciativa também visa coibir a venda de produtos ilícitos nos locais.
O homem foi conduzido para a DRFV e permanece à disposição da Justiça. Os dois motores adulterados, identificados no estabelecimento, deverão ser restituídos às vítimas.
