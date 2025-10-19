Sobe para três o número de pessoas mortas em tentativa de chacina no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza

SSPDS não informou sobre o estado de saúde das outras vítimas sobreviventes

Conforme apuração do O POVO, o crime teria relação com facções criminosas . Pelo menos seis pessoas estavam em uma residência quando foram surpreendidas pelos executores, que realizaram vários disparos de arma de fogo. O grupo fugiu após o crime.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) atualizou para três o número de pessoas mortas na tentativa de chacina registrada no sábado , 18, na Granja Lisboa, em Fortaleza. Pelo menos cinco pessoas foram baleadas em uma residência e três delas não resistiram aos ferimentos.

A Polícia Militar do Ceará foi acionada para a ocorrência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local e socorreu os feridos a uma unidade de saúde. Na noite de ontem, 18, a SSPDS havia confirmado que duas pessoas morreram e neste domingo, 19, atualizou o caso com o óbito de três vítimas.

Tentativa de chacina: vítimas de 20 e 26 anos de idade

Conforme o órgão, duas vítimas tinham 20 e 26 anos. A terceira pessoa ainda não foi identificada formalmente. Um automóvel usado na ação criminosa foi apreendido.

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da PCCE, foram acionadas. A 2ª Delegacia do DHPP é a unidade que investiga o caso", informou.

Segundo a SSPDS, a vítima de 20 anos possuía antecedentes criminais por roubo.