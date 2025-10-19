Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem é multado em R$ 39,5 mil por tráfico de 170 aves silvestres em Pacajus; veja vídeo

As aves foram encaminhadas ao Instituto Pró-Silvestre
Autor Bianca Nogueira
Tipo Notícia

Após denúncias, 170 aves silvestres foram apreendidas durante uma operação de fiscalização ambiental realizada na manhã deste domingo, 19, na feira livre de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) também autuou um homem de 53 anos por crime ambiental, aplicando multa de mais de R$ 30 mil.

ENTENDA o mecanismo por trás do tráfico de animais silvestres no especial do O POVO+

A ação iniciou após denúncias sobre a comercialização ilegal de animais silvestres no local. Durante a fiscalização, populares informaram aos policiais que um homem vestindo camisa verde e boné vermelho estaria vendendo pássaros sem autorização do órgão ambiental competente.

Na abordagem, os agentes encontraram o suspeito diante de gaiolas do tipo transporte, onde dezenas de aves eram mantidas em espaço reduzido. O homem foi flagrado com 79 aves em sua posse, enquanto outras 91 foram abandonadas por pessoas que fugiram ao perceber a presença da polícia.

Vídeo: pelo menos nove espécies entre aves traficadas

Entre as espécies apreendidas estavam bicudos, tico-ticos, cancões, graúnas, chupins, abre-e-fechas, golinhas, bigodeiros e galos-de-campina. O auto de infração, no valor de R$ 39.500, foi calculado a partir de R$ 500 por espécime apreendida, conforme previsto na legislação ambiental.

Após a apreensão, os animais foram levados à Delegacia de Horizonte e, em seguida, encaminhados ao Instituto Pró-Silvestre, responsável pelo acolhimento, reabilitação e posterior soltura das espécies.

Denúncia

A população pode colaborar com novas denúncias de crimes ambientais por meio do Disque-Denúncia 181 da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), do WhatsApp (85) 3101-0181, ou pelo site disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos.

