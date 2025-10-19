Homem é multado em R$ 39,5 mil por tráfico de 170 aves silvestres em Pacajus; veja vídeo

PM apreende 170 aves silvestres e autua homem por crime ambiental em feira de Pacajus / Crédito: Reprodução/ Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social

Após denúncias, 170 aves silvestres foram apreendidas durante uma operação de fiscalização ambiental realizada na manhã deste domingo, 19, na feira livre de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza. O Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) também autuou um homem de 53 anos por crime ambiental, aplicando multa de mais de R$ 30 mil.

ENTENDA o mecanismo por trás do tráfico de animais silvestres no especial do O POVO+ A ação iniciou após denúncias sobre a comercialização ilegal de animais silvestres no local. Durante a fiscalização, populares informaram aos policiais que um homem vestindo camisa verde e boné vermelho estaria vendendo pássaros sem autorização do órgão ambiental competente. Na abordagem, os agentes encontraram o suspeito diante de gaiolas do tipo transporte, onde dezenas de aves eram mantidas em espaço reduzido. O homem foi flagrado com 79 aves em sua posse, enquanto outras 91 foram abandonadas por pessoas que fugiram ao perceber a presença da polícia.