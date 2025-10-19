Homem é multado em R$ 39,5 mil por tráfico de 170 aves silvestres em Pacajus; veja vídeo

Homem é multado em R$ 39,5 mil por tráfico de 170 aves silvestres em Pacajus; veja vídeoAs aves foram encaminhadas ao Instituto Pró-Silvestre
Após denúncias, 170 aves silvestres foram apreendidas durante uma operação de fiscalização ambiental realizada na manhã deste domingo, 19, na feira livre de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza.
O Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) também autuou um homem de 53 anos por crime ambiental, aplicando multa de mais de R$ 30 mil.
A ação iniciou após denúncias sobre a comercialização ilegal de animais silvestres no local. Durante a fiscalização, populares informaram aos policiais que um homem vestindo camisa verde e boné vermelho estaria vendendo pássaros sem autorização do órgão ambiental competente.
Na abordagem, os agentes encontraram o suspeito diante de gaiolas do tipo transporte, onde dezenas de aves eram mantidas em espaço reduzido. O homem foi flagrado com 79 aves em sua posse, enquanto outras 91 foram abandonadas por pessoas que fugiram ao perceber a presença da polícia.
Vídeo: pelo menos nove espécies entre aves traficadas
Entre as espécies apreendidas estavam bicudos, tico-ticos, cancões, graúnas, chupins, abre-e-fechas, golinhas, bigodeiros e galos-de-campina. O auto de infração, no valor de R$ 39.500, foi calculado a partir de R$ 500 por espécime apreendida, conforme previsto na legislação ambiental.
Após a apreensão, os animais foram levados à Delegacia de Horizonte e, em seguida, encaminhados ao Instituto Pró-Silvestre, responsável pelo acolhimento, reabilitação e posterior soltura das espécies.
Denúncia
A população pode colaborar com novas denúncias de crimes ambientais por meio do Disque-Denúncia 181 da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), do WhatsApp (85) 3101-0181, ou pelo site disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos.