Dois jovens são mortos a tiros na Barra do Ceará

Os corpos de dois homens foram encontrados na manhã deste sábado, 11, em plena faixa de areia da Praia da Barra do Ceará / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Dois jovens foram mortos a tiros na manhã deste sábado, 11, em plena faixa de areia na Vila do Mar, localizada no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. Ambas as vítimas, que ainda não foram identificadas formalmente, morreram no local do crime.