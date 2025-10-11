Dois jovens são mortos a tiros na Barra do Ceará

Dois jovens são mortos a tiros em faixa de praia na Barra do CearáAmbas as vítimas, que ainda não foram identificadas formalmente, morreram no local do crime. Suspeitos do duplo assassinato ainda são procurados
Dois jovens foram mortos a tiros na manhã deste sábado, 11, em plena faixa de areia na Vila do Mar, localizada no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza.
Ambas as vítimas, que ainda não foram identificadas formalmente, morreram no local do crime.
Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o crime é investigado pela 8ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Este foi o segundo duplo homicídio registrado em Fortaleza em menos de 24 horas. Na tarde dessa sexta-feira, 11, dois homens foram assassinados, também a tiros, em uma casa localizada no bairro Vila Manoel Sátiro.