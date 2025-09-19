Com foguetórios de facções, operação mobiliza 700 policiais no CE

Operação mobiliza forças da segurança no Ceará / Crédito: Divulação/SSPDS

A operação Saturação Total mobilizou mais de 700 policiais nesta sexta-feira, 19, em todo o Ceará. Em Fortaleza, o número de agentes reunidos é de 255. O objetivo da ação é de ampliar a presença das forças de segurança e garantir tranquilidade da população. A saída dos profissionais na capital cearense aconteceu na praça do Cuca, no Jangurussu. Operação é realizada após intensa queima de fogos foi registrada em várias regiões de Fortaleza e Região Metropolitana nas noites de segunda-feira, 15, e de terça-feira, 16.

LEIA MAIS | Queima de fogos por facções em Fortaleza: o que se sabe e o que falta saber Durante a partida das viaturas estavam o secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, além do gestor da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) e representantes da Polícia Militar do Ceará e da Polícia Civil. Roberto Sá descreveu o reforço realizado em áreas mais necessárias: esses pontos são monitorados e se tornam alvo da operação após o trabalho de inteligência da pasta. “As polícias irão fazer esse trabalho de maior ostensividade, de maior abordagem, de maior presença para proteger à nossa população”, disse Operações: 135 prisões durante a semana Durante a semana foram registradas 135 prisões em operações contra organizações criminosas. Deste total, 95 são suspeitos de envolvimento com grupos criminosos e atos como explosões de fogos de artifício e pichações.