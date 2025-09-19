Com foguetórios de facções, operação mobiliza 700 policiais no CE

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após foguetórios de facções, operação mobiliza 700 policiais no Ceará

Em Fortaleza, são 255 policiais da operação Saturação Total. A ação tem o objetivo de ampliar a presença das forças de segurança e garantir tranquilidade
A operação Saturação Total mobilizou mais de 700 policiais nesta sexta-feira, 19, em todo o Ceará. Em Fortaleza, o número de agentes reunidos é de 255. O objetivo da ação é de ampliar a presença das forças de segurança e garantir tranquilidade da população. A saída dos profissionais na capital cearense aconteceu na praça do Cuca, no Jangurussu

Operação é realizada após intensa queima de fogos foi registrada em várias regiões de Fortaleza e Região Metropolitana nas noites de segunda-feira, 15, e de terça-feira, 16.

LEIA MAIS | Queima de fogos por facções em Fortaleza: o que se sabe e o que falta saber

Durante a partida das viaturas estavam o secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, além do gestor da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) e representantes da Polícia Militar do Ceará e da Polícia Civil. 

Roberto Sá descreveu o reforço realizado em áreas mais necessárias: esses pontos são monitorados e se tornam alvo da operação após o trabalho de inteligência da pasta. “As polícias irão fazer esse trabalho de maior ostensividade, de maior abordagem, de maior presença para proteger à nossa população”, disse

Operações: 135 prisões durante a semana 

Durante a semana foram registradas 135 prisões em operações contra organizações criminosas. Deste total, 95 são suspeitos de envolvimento com grupos criminosos e atos como explosões de fogos de artifício e pichações.

“A gente segue a determinação firme de combater implacavelmente essas organizações criminosas e todos os criminosos, de um modo geral. Nesta semana, eles praticaram atos de ousadia, como provocações e queima de fogos, mas nossas instituições policiais agiram de forma muito rápida, efetiva e profissional”, destacou Roberto Sá. 

A pasta ainda divulgou a operação “Knockdown”, que resultou em sete pessoas presas por integrar um grupo criminoso de origem carioca, com participação em associação para o tráfico, roubo e adulteração de veículo automotor. 

Ainda foram citadas ações de Sobral, com o cumprimento de cinco prisões preventivas contra suspeitos de integrar grupo criminoso, além de 14 mandados de busca e apreensão e o bloqueio de 14 contas bancárias.

E a operação Obstaculum, que atuou no cumprimento de 28 mandados de prisão, sendo 12 contra pessoas que já estavam detidas e 12 de busca e apreensão na Capital e Região Metropolitana de Fortaleza.

